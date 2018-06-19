Помидоры, картошка фри — что еще нельзя есть во время месячных

Скорее всего, мы не ошибемся, если скажем, что сейчас ты тянешь в рот конфетку или пирожное (или хотя бы думаешь об этом). Причина — гормональные изменения в организме. Перепады настроения и уровня сахара в крови заставляют тебя тянуть руки к тортикам и мороженому, но это только кажется панацеей, а на деле избыток сахара только ухудшит твое состояние, а быстрые углеводы повлияют на выработку инсулина и общий гормональный баланс.

Картошка фри и бургер

Молодец, от сладкого ты отказалась, но картошка фри (как противоположность) — тоже не лучшее решение. Соленая и жареная пища явно не улучшит пищеварение, а может только ускорить вздутие и отечность (соль задерживает воду, это каждому школьнику известно). Да и кто бы мог подумать, что безобидный бургер может усилить менструальные выделения.

Молоко

Молочные продукты — одни из главных зачинщиков и виновников вздутия живота в любое время цикла и года, но особенно во время этих дней. К тому же молочка может стимулировать и усиливать менструальные боли, так что остерегайся теплого стакана молока на ночь.

Помидоры

Ароматные, красные, твои и прямо с грядки — звучит аппетитно, но только не во время месячных. В эти дни томаты способны усилить боли.

Кофе

Упс, кажется, третья кружка капучино под угрозой. Выпить кофе — звучит как отличная идея, особенно во время месячных, ведь часто ты чувствуешь непонятную усталось и мечтаешь взбодриться с помощью этого напитка. Но поверь, безобидная чашечка кофе в этот период может принести больше вреда, чем приятных ощущений.