Помидоры, картошка фри — что еще нельзя есть во время месячных

Самочувствие и самовосприятие в эти дни оставляют желать лучшего. Чтобы предотвратить вздутие живота, перепады настроения, проблемы с пищеварением, усталость, просто не ешь ЭТО, пишет Mail.lady.ru.
Скорее всего, мы не ошибемся, если скажем, что сейчас ты тянешь в рот конфетку или пирожное (или хотя бы думаешь об этом). Причина — гормональные изменения в организме. Перепады настроения и уровня сахара в крови заставляют тебя тянуть руки к тортикам и мороженому, но это только кажется панацеей, а на деле избыток сахара только ухудшит твое состояние, а быстрые углеводы повлияют на выработку инсулина и общий гормональный баланс.
Картошка фри и бургер
Молодец, от сладкого ты отказалась, но картошка фри (как противоположность) — тоже не лучшее решение. Соленая и жареная пища явно не улучшит пищеварение, а может только ускорить вздутие и отечность (соль задерживает воду, это каждому школьнику известно). Да и кто бы мог подумать, что безобидный бургер может усилить менструальные выделения.
Молоко
Молочные продукты — одни из главных зачинщиков и виновников вздутия живота в любое время цикла и года, но особенно во время этих дней. К тому же молочка может стимулировать и усиливать менструальные боли, так что остерегайся теплого стакана молока на ночь.
Помидоры
Ароматные, красные, твои и прямо с грядки — звучит аппетитно, но только не во время месячных. В эти дни томаты способны усилить боли.
Кофе
Упс, кажется, третья кружка капучино под угрозой. Выпить кофе — звучит как отличная идея, особенно во время месячных, ведь часто ты чувствуешь непонятную усталось и мечтаешь взбодриться с помощью этого напитка. Но поверь, безобидная чашечка кофе в этот период может принести больше вреда, чем приятных ощущений.
Начнем с того, что кофеин может стать виновником вздутия живота, а если ты еще и остро реагируешь на его бодрящие свойства, то он может помешать тебе заснуть вовремя, а значит, завтра ты почувствуешь себя еще более уставшей. Тем более специалисты говорят, что крепкий и продолжительный сон в эту фазу цикла помогает улучшить настроение, компенсирует легкую вялость и проясняет ум.