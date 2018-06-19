Шесть продуктов, которые помогут избежать болезней сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее сложными и жизненно опасными во всем мире. Поэтому, чтобы избежать инсульта и инфаркта, нужно есть определенные продукты, пишет Сегодня со ссылкой на Cosmo.
В свой рацион нужно включить помидоры. Они обогащены антиоксидантом ликопеном, который считается полезным для сердца.
Эффективно побороть гипертонию может петрушка, она также препятствует тромбообразованию.
В темном винограде много активных веществ, которые очищают организм от свободных радикалов.
Снизить риск воспаления гипертонии в полтора раза могут нежирные молочные продукты.
Полезно есть лосося и жирную рыбу, ведь такие продукты улучшают кровообращение, уменьшают воспаление в артериях и борятся с тромбами сосудов.
Употребление бананов помогает избежать инсульта, поскольку в них содержится большое количество калия.