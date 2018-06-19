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Шесть продуктов, которые помогут избежать болезней сердца

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ФОТО: Leung Cho Pan / PantherMedia / Leung Cho Pan

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее сложными и жизненно опасными во всем мире. Поэтому, чтобы избежать инсульта и инфаркта, нужно есть определенные продукты, пишет Сегодня со ссылкой на Cosmo.

В свой рацион нужно включить помидоры. Они обогащены антиоксидантом ликопеном, который считается полезным для сердца.

Эффективно побороть гипертонию может петрушка, она также препятствует тромбообразованию.

В темном винограде много активных веществ, которые очищают организм от свободных радикалов.

Снизить риск воспаления гипертонии в полтора раза могут нежирные молочные продукты.

Полезно есть лосося и жирную рыбу, ведь такие продукты улучшают кровообращение, уменьшают воспаление в артериях и борятся с тромбами сосудов.

Употребление бананов помогает избежать инсульта, поскольку в них содержится большое количество калия.

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