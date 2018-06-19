Момент воспитания: каким вещам хорошая мать должна научить ребенка

Чтобы привить все необходимые для воспитанного человека навыки, маме необходимо об этом позаботиться еще в раннем детстве своего ребенка, передает Сегодня со ссылкой на "Домашний очаг".

Вашему вниманию 10 вещей, которым хорошая мать должна научить ребенка:

Не перебивать

Независимо от того, участвует ребенок в разговоре, или просто присутствует при общении двух взрослых людей, перебивать человека на полуслове нехорошо. Для детей характерна такая черта, как нетерпеливость – ведь ждать это долго и скучно. Чтобы привить ребенку чувство такта, и самому придется проявить немалое терпение – но результат того стоит.

Просить разрешения

Ребенок должен научиться разделять категории "свое" и "чужое". То, что в детском возрасте может расцениваться как безобидная шалость, далее уже может квалифицироваться как воровство.

Объясняйте малышу, что, прежде чем взять что-то чужое, всегда нужно попросить разрешения – даже в том случае, если ты уверен, что тебе не откажут.

Соблюдать гигиену

С малых лет приучайте ребенка заботиться о гигиене тела: мыть руки после улицы и перед едой, чистить зубы, регулярно принимать душ, стричь ногти. Эти простые навыки обязательно помогут вашему сыну или дочери в будущем, ведь никому не хочется иметь дело с неряшливым, неопрятно одетым человеком.

Убирать за собой

Брошенная на стул одежда почти со стопроцентной вероятностью останется лежать там до следующего использования. Раскиданные на столе крошки сами по себе не отправятся в мусорное ведро, если не убрать их сразу же после еды.

Учите ребенка сразу же складывать все на место и поддерживать чистоту как в доме, так и в общественных местах.

Говорить "нет"

Объясните ребенку разницу между вежливостью и доверчивостью. И воспитанный ребенок должен уметь говорить твердое "нет" – друзьям, которые вовлекают его в сомнительное мероприятие, незнакомцу, который предлагает пойти с ним в неизвестном направлении, однокласснику, который заставляет его попробовать странного вида вещество.

Вежливость – это прекрасно, но, если речь идет о собственной безопасности и самоуважении, ей тоже нужно уметь жертвовать.

Не опаздывать

Пунктуальность – одна из самых значимых черт в карьере. Люди, заставляющие себя ждать, вызывают раздражение и не способны произвести хорошее впечатление. Учите ребенка заранее выходить из дома, поясняйте, что, опаздывая, он может подвести не только себя, но и других людей. А самое главное – демонстрируйте этот навык и на собственном поведении.

Заботиться о близких

С ранних лет показывайте ребенку образец ответственного поведения по отношению к тем, кому нужны участие и забота, ведь ничего не стоит поднести сумку одинокой бабушке, навестить заболевшего родственника и помочь ему по хозяйству. Такие навыки важны и для дружбы, и для семейной жизни.