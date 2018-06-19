Момент воспитания: каким вещам хорошая мать должна научить ребенка

Правильное воспитание помогает ребенку вырасти хорошим человеком, а во взрослой жизни быть отличным другом, верным мужем и просто приятным в общении человеком. Но хорошие манеры не появляются сами по себе.
Чтобы привить все необходимые для воспитанного человека навыки, маме необходимо об этом позаботиться еще в раннем детстве своего ребенка, передает Сегодня со ссылкой на "Домашний очаг".
Вашему вниманию 10 вещей, которым хорошая мать должна научить ребенка:
Не перебивать
Независимо от того, участвует ребенок в разговоре, или просто присутствует при общении двух взрослых людей, перебивать человека на полуслове нехорошо. Для детей характерна такая черта, как нетерпеливость – ведь ждать это долго и скучно. Чтобы привить ребенку чувство такта, и самому придется проявить немалое терпение – но результат того стоит.
Просить разрешения
Ребенок должен научиться разделять категории "свое" и "чужое". То, что в детском возрасте может расцениваться как безобидная шалость, далее уже может квалифицироваться как воровство.
Объясняйте малышу, что, прежде чем взять что-то чужое, всегда нужно попросить разрешения – даже в том случае, если ты уверен, что тебе не откажут.
Соблюдать гигиену
С малых лет приучайте ребенка заботиться о гигиене тела: мыть руки после улицы и перед едой, чистить зубы, регулярно принимать душ, стричь ногти. Эти простые навыки обязательно помогут вашему сыну или дочери в будущем, ведь никому не хочется иметь дело с неряшливым, неопрятно одетым человеком.
Убирать за собой
Брошенная на стул одежда почти со стопроцентной вероятностью останется лежать там до следующего использования. Раскиданные на столе крошки сами по себе не отправятся в мусорное ведро, если не убрать их сразу же после еды.
Учите ребенка сразу же складывать все на место и поддерживать чистоту как в доме, так и в общественных местах.
Говорить "нет"
Объясните ребенку разницу между вежливостью и доверчивостью. И воспитанный ребенок должен уметь говорить твердое "нет" – друзьям, которые вовлекают его в сомнительное мероприятие, незнакомцу, который предлагает пойти с ним в неизвестном направлении, однокласснику, который заставляет его попробовать странного вида вещество.
Вежливость – это прекрасно, но, если речь идет о собственной безопасности и самоуважении, ей тоже нужно уметь жертвовать.
Не опаздывать
Пунктуальность – одна из самых значимых черт в карьере. Люди, заставляющие себя ждать, вызывают раздражение и не способны произвести хорошее впечатление. Учите ребенка заранее выходить из дома, поясняйте, что, опаздывая, он может подвести не только себя, но и других людей. А самое главное – демонстрируйте этот навык и на собственном поведении.
Заботиться о близких
С ранних лет показывайте ребенку образец ответственного поведения по отношению к тем, кому нужны участие и забота, ведь ничего не стоит поднести сумку одинокой бабушке, навестить заболевшего родственника и помочь ему по хозяйству. Такие навыки важны и для дружбы, и для семейной жизни.
Считайте это инвестицией в будущее: ребенок, научившийся проявлять заботу, с большой долей вероятности станет хорошим отцом или матерью и не останется равнодушным к стареющим родителям.
Понимать, что такое деньги
Маленькие дети просто неспособны понять, откуда берутся все эти самокаты, конфеты и новая красивая одежда, воспринимая подарки как само собой разумеющееся. Но при этом родители просто обязаны обучить ребенка финансовой грамотности задолго до его вступления во взрослую жизнь.
Объясняйте детям, откуда берутся деньги и на что вы их тратите.
Учите ребенка правильно вести бюджет, экономить и умело распоряжаться финансами на примере, скажем, первых карманных денег. Навык, прямо скажем, совсем не лишний.
Заботиться о своей безопасности
Этот навык должен быть выработан буквально до автоматизма. Если понадобится, повторяйте ребенку давно заученные правила снова и снова.
Он может не знать, как пользоваться электроприборами, но то, что нельзя их включать в розетку и нажимать все кнопки без разбора – он знать просто обязан.
Учите ребенка самостоятельно принимать решения – ведь нельзя перебегать дорогу на красный ответ только потому, что так делают другие. Такая уверенность в своих действиях сослужит ему в будущем хорошую службу.
Выражать свои чувства
Учите ребенка делиться переживаниями в тяжелые минуты жизни – ведь близким людям важно знать, что с ним происходит. У каждой эмоции есть свое название, и ваш сын или дочь должны уметь их распознавать. Общайтесь с детьми открыто и на равных, искренне рассказывая о том, когда больно, обидно или страшно. Объясняйте, что плакать – не стыдно, и искать помощи тоже не стыдно, как и оказывать ее тем, кто в ней сейчас нуждается.