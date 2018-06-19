Анна Снаткина откровенно о больном ребенке в инвалидном кресле

В сериале "Плакучая ива" Анна Снаткина исполнила две роли. Первая – актриса Мария Шувалова, жившая в 1914 году. Это роковая женщина, которая за свои поступки поплатилась жизнью. "Мне было интересно показать ее достаточно сложный характер не простой актрисы и в то же время женщины, которая страдает и мучается от собственного поведения и предрассудков", – отметила Снаткина.

Вторая героиня – Екатерина Шувалова, являющаяся праправнучкой Марии Шуваловой. Она живет в 2014 году и воспитывает сына. "Ее образ мне очень близок и интересен: она борец по своей сути и ведет активный образ жизни. В нашем случае героиня борется за свою любовь и хочет обрести свою вторую половину. И в то же время она борется за то, чтобы ее сын встал с инвалидной коляски, излечился от своего недуга и преодолел себя!" – цитирует Анна Снаткину "Теленеделя".

A post shared by Anna Snatkina | Official page (@snatkina_anna) on May 5, 2018 at 1:51pm PDT

Героиня Снаткиной работает социальным работником и по долгу службы решает не только свои проблемы, но и своих подопечных. "Как известно, мы всегда расплачиваемся за грехи наших предков в той или иной степени, и в "Плакучей иве" очень четко прослеживается эта связь. Моя Екатерина Шувалова спустя сто лет расплачивается за ту не очень пристойную жизнь, что вела ее прапрабабушка", – констатировала артистка.