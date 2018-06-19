вт, 19.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Мамочки
  • На Кубани женщина родила раньше времени из-за переживаний за сборную России

На Кубани женщина родила раньше времени из-за переживаний за сборную России

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Luis Louro / PantherMedia / Luis Louro

Жительница Геленджика родила сына раньше срока из-за переживаний за сборную России. Это произошло 14 июня во время первого матча Россия — Саудовская Аравия, пишет Ридус со ссылкой на РИА Новости.

Когда шла игра, одна из пациенток со сроком беременности 36 недель так переживала, что начались роды, рассказал журналистам министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

«Она родила в тот момент, когда был забит пятый гол», — сказал чиновник.

Родился мальчик. Его назвали Александром — в честь игрока команды Головина, забившего этот гол. Молодая мама оказалась женой заядлого болельщика.

Как писал «Ридус», сборная России одержала оглушительную победу в своем первом матче в рамках ЧМ-2018, обыграв команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

На игре присутствовали лидеры обеих стран.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ