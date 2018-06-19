На Кубани женщина родила раньше времени из-за переживаний за сборную России

Когда шла игра, одна из пациенток со сроком беременности 36 недель так переживала, что начались роды, рассказал журналистам министр здравоохранения края Евгений Филиппов.

«Она родила в тот момент, когда был забит пятый гол», — сказал чиновник.

Родился мальчик. Его назвали Александром — в честь игрока команды Головина, забившего этот гол. Молодая мама оказалась женой заядлого болельщика.

Как писал «Ридус», сборная России одержала оглушительную победу в своем первом матче в рамках ЧМ-2018, обыграв команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.