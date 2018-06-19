На Кубани женщина родила раньше времени из-за переживаний за сборную России

Жительница Геленджика родила сына раньше срока из-за переживаний за сборную России. Это произошло 14 июня во время первого матча Россия — Саудовская Аравия, пишет Ридус со ссылкой на РИА Новости.
Когда шла игра, одна из пациенток со сроком беременности 36 недель так переживала, что начались роды, рассказал журналистам министр здравоохранения края Евгений Филиппов.
«Она родила в тот момент, когда был забит пятый гол», — сказал чиновник.
Родился мальчик. Его назвали Александром — в честь игрока команды Головина, забившего этот гол. Молодая мама оказалась женой заядлого болельщика.
Как писал «Ридус», сборная России одержала оглушительную победу в своем первом матче в рамках ЧМ-2018, обыграв команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
На игре присутствовали лидеры обеих стран.