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  • Эвелин Ильвес берет на работу несовершеннолетних и заработавшихся руководителей высшего звена

Эвелин Ильвес берет на работу несовершеннолетних и заработавшихся руководителей высшего звена

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ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

В бывшем домашнем ресторане ROOG в Насва, Хийумаа, этим летом Эвелин Ильвес вместе с Сиймом Риккером открыли магазин Падрику.

Магазин, который находится рядом с окружной дорогой Кассари, открыт каждый день до конца лета. Эвелин призналась, что не имеет ничего против того, чтобы брать на работу несовершеннолетних — ее дочь Кадри-Кейу тоже летом помогает на Хийумаа. Также в сельский магазин ждут на работу уставших от города руководителей высшего звена, которые хотят отдохнуть от суеты и поработать в невероятно красивом и живописном месте. Можно приехать как на один день, так и, например, на неделю.

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