Модель Кэндис Свейнпол во второй раз стала матерью
20. июнь 2018, 11:20
29-летняя супермодель, одна из «ангелов» компании Victoria’s SecretКэндис Свейнпол и ее жених Херманн Николи стали родителями во второй раз. У пары родился еще один сын, пишет Сегодня.
Новостью о радостными событии Кэндис поделилась в Instagram, опубликовав там снимок с новорожденным малышом.
«Всем спасибо за пожелания. Нам малыш родился сегодня утром, дома, и ничего не может быть прекрасней», – написала Кэндис в своем Instagram.
Херманн и Кэндис вместе уже 13 лет, они познакомились в 2005 году во время съемок в Париже (Херманн – также модель). Отметим, что их первый сын, Анака Николас родился в 2016 году.