Модель Кэндис Свейнпол во второй раз стала матерью

«Всем спасибо за пожелания. Нам малыш родился сегодня утром, дома, и ничего не может быть прекрасней», – написала Кэндис в своем Instagram .

Херманн и Кэндис вместе уже 13 лет, они познакомились в 2005 году во время съемок в Париже (Херманн – также модель). Отметим, что их первый сын, Анака Николас родился в 2016 году.