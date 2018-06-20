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Модель Кэндис Свейнпол во второй раз стала матерью

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ФОТО: Instagram / Instagram

29-летняя супермодель, одна из «ангелов» компании Victoria’s SecretКэндис Свейнпол и ее жених Херманн Николи стали родителями во второй раз. У пары родился еще один сын, пишет Сегодня.

Новостью о радостными событии Кэндис поделилась в Instagram, опубликовав там снимок с новорожденным малышом.

«Всем спасибо за пожелания. Нам малыш родился сегодня утром, дома, и ничего не может быть прекрасней», – написала Кэндис в своем Instagram.

Херманн и Кэндис вместе уже 13 лет, они познакомились в 2005 году во время съемок в Париже (Херманн – также модель). Отметим, что их первый сын, Анака Николас родился в 2016 году.

ФОТО: Instagram / Instagram

ФОТО: Instagram / Instagram

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