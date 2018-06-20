Денежный вопрос: как финансовый консультант поможет спасти брак

Об этом рассказал финансист и писатель Дэвид Бах, который считает, что тема денег в семье считается одной из самых конфликтных.

"Самая моя первая ссора с женой была из-за оплаты счетов. Жена тоже была финансовым консультантом, но мы не обговорили общей стратегии. И теперь я уверен: пары, которые вместе работают над созданием финансовой стабильности семьи, остаются вместе. Я не поучаю, не указываю, что делать и как вам тратить ваши деньги, я просто честно говорю о тех выводах, которые сделал за 25 лет работы. И, конечно, меня очень вдохновляет история моей бабушки Розы Бах, которая стала миллионершей благодаря самой себе", – рассказывает Бах.

По словам Дэвида, когда его бабушке Розе было 30 лет, она решила, что больше не будет жить от зарплаты до зарплаты. Она научилась инвестировать и со временем приобрела навыки обращения с деньгами.

"Ее пример вдохновил меня на написание книги "Умные женщины становятся богатыми", после чего на меня посыпались отзывы читателей и читательниц, которые спрашивали, как сделать так, чтобы их партнеры прочли тоже эту книгу. Тогда я написал еще одну книгу специально для семейных пар — "Умные пары становятся богатыми". В ней я использовал много случаев из своей практики консультирования клиентов", – рассказывает Бах и дает несколько советов.

До брака

Не стесняйтесь обсуждать тему денег и доходов до того, как вы свяжете свои судьбы. Это не значит, что вы не должны вступать в брак с тем, у кого плохая кредитная история, вступайте, конечно, если хотите, но будьте бдительны. Поговорите с партнером о деньгах, о том, как относятся к деньгам в его семье, как принято обсуждать финансовые вопросы в его семье, как он хочет распоряжаться семейным бюджетом. Такие разговоры перед решением пожениться обязательно уберегут вас от неприятных сюрпризов.

Ценности

Для того чтобы семья стала преуспевающей, нужно как можно раньше (но сделать это никогда не поздно) поговорить о ценностях, но не о материальных: вам нужно определить, что является важным в вашей жизни, каковы ваши цели? Тогда ваше финансовое планирование будет отвечать вашим целям. Пусть каждый из вас напишет список из пяти своих жизненных ценностей, а потом вместе выберите те, что будут ценностями общими. Теперь посмотрите, на что вы тратите деньги: на достижение общих целей или все же нет? Если вашей базовой ценностью является, например, стабильность, а вы тратите больше, чем зарабатываете, то вам точно нужно менять взгляды на жизнь.

Где деньги?