Денежный вопрос: как финансовый консультант поможет спасти брак

Пары, которые переживают кризис, могут решить свои проблемы не с помощью психолога, а с помощью финансового консультанта, пишет Сегодня со ссылкой на WoMo.ua.
Об этом рассказал финансист и писатель Дэвид Бах, который считает, что тема денег в семье считается одной из самых конфликтных.
"Самая моя первая ссора с женой была из-за оплаты счетов. Жена тоже была финансовым консультантом, но мы не обговорили общей стратегии. И теперь я уверен: пары, которые вместе работают над созданием финансовой стабильности семьи, остаются вместе. Я не поучаю, не указываю, что делать и как вам тратить ваши деньги, я просто честно говорю о тех выводах, которые сделал за 25 лет работы. И, конечно, меня очень вдохновляет история моей бабушки Розы Бах, которая стала миллионершей благодаря самой себе", – рассказывает Бах.
По словам Дэвида, когда его бабушке Розе было 30 лет, она решила, что больше не будет жить от зарплаты до зарплаты. Она научилась инвестировать и со временем приобрела навыки обращения с деньгами.
"Ее пример вдохновил меня на написание книги "Умные женщины становятся богатыми", после чего на меня посыпались отзывы читателей и читательниц, которые спрашивали, как сделать так, чтобы их партнеры прочли тоже эту книгу. Тогда я написал еще одну книгу специально для семейных пар — "Умные пары становятся богатыми". В ней я использовал много случаев из своей практики консультирования клиентов", – рассказывает Бах и дает несколько советов.
До брака
Не стесняйтесь обсуждать тему денег и доходов до того, как вы свяжете свои судьбы. Это не значит, что вы не должны вступать в брак с тем, у кого плохая кредитная история, вступайте, конечно, если хотите, но будьте бдительны. Поговорите с партнером о деньгах, о том, как относятся к деньгам в его семье, как принято обсуждать финансовые вопросы в его семье, как он хочет распоряжаться семейным бюджетом. Такие разговоры перед решением пожениться обязательно уберегут вас от неприятных сюрпризов.
Ценности
Для того чтобы семья стала преуспевающей, нужно как можно раньше (но сделать это никогда не поздно) поговорить о ценностях, но не о материальных: вам нужно определить, что является важным в вашей жизни, каковы ваши цели? Тогда ваше финансовое планирование будет отвечать вашим целям. Пусть каждый из вас напишет список из пяти своих жизненных ценностей, а потом вместе выберите те, что будут ценностями общими. Теперь посмотрите, на что вы тратите деньги: на достижение общих целей или все же нет? Если вашей базовой ценностью является, например, стабильность, а вы тратите больше, чем зарабатываете, то вам точно нужно менять взгляды на жизнь.
Где деньги?
Дальше надо разобраться с тем, где "водятся" все ваши деньги? Где-то к середине жизни мы замечаем, что у нас есть счета "везде". Многие пары, когда начинают заниматься, наконец, своими финансами, не знают даже где и какие у них счета и сколько у них вообще на них денег. Когда разберетесь с этим, постарайтесь найти ответы на вопросы о том, в надежном ли месте ваши деньги хранятся и работают ли они на вас.
Три корзины
После вам следует разделить ваши счета на три категории, три "корзины":
- для пенсии,
- для стабильности,
- для мечты.
В "корзине стабильности" будут деньги, которые нужны вашей семье для спокойной жизни. Сколько это? Зависит, конечно, от потребностей семьи. Посчитайте, сколько вам нужно в месяц, и пусть на счете будет сумма, необходимая на полгода вперед. Это и есть гарантия на случай расходов по здоровью, например.
"Пенсионная корзина" заполняется так: откладывайте каждый день ту сумму, которая соответствует одному часу вашей работы. Таким образом вы накопите 12,5% от общего дохода.
"Корзина мечты" заполняется из расчета того, что вы хотите делать между "сейчас" и "пенсией". Мечты бывают краткосрочными (реализуемые от полугода до двух лет), среднесрочными (примерно в течении пяти лет) и долгосрочными (выполнимые за 10 лет). Заведите счет для каждой мечты. Это не просто для того, чтобы инвестировать деньги, это чтобы реализовывать их.
Личные деньги
Я считаю важным, чтобы у обоих партнеров были личные средства на личных счетах и общий счет тоже.
Крыша над головой
Иметь в собственности жилье — это самое важное финансовое решение, которое принимает пара. И это решение сделает вас богатыми, ведь если вы продолжаете снимать жилье, то богатеет лишь арендодатель. А аренда всегда и везде только растет. Так что покупать дом нужно и чем раньше вы расплатитесь с кредитом (возможно, отложив на какое-то время мечты), тем лучше.
Бережливый и расточительный
Честно говоря, большинство пар абсолютно не совпадают по степени бережливости. Я считаю, что люди бывают только двух типов: рожденные накапливать и рожденные инвестировать. И эти две противоположности притягивают друг друга. Но и в этом случае, если вы обговорили и определили общие жизненные ценности, то разногласия можно преодолеть. Никогда не пропускайте дня, чтобы не отложить часовую зарплату на пенсию, как бы вам не хотелось поскорее что-то купить. Приучайте себя автоматически класть деньги на счет мечты, на счет для форс-мажора или на пенсионный.
Брачный контракт
Если у одного из партнеров денег значительно больше, то первый вопрос я задаю о брачном контракте: он у вас есть? Я считаю, что его отсутствие — самая большая ошибка людей. "Что вы такое говорите, я по любви, а не по расчету!" — обижаются сначала многие клиенты. Но 50% американцев все еще разводятся и развод — самая крупная трата в вашей жизни, развод, как ничто другое, может разрушить до основания ваше экономическое положение. Согласитесь, брак сам по себе и есть соглашение. И если ваш партнер не работает или не зарабатывает, как вы, все пойдет прахом, если вы заранее все не обговорили и не подписали.