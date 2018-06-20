Почему возвращаются бывшие: психолог разложила всё по полочкам

Как вы ненавидите ее в этот момент и как вы ей благодарны! Она двумя предложениями смогла вернуть вас в реальность. Вы вспоминаете любимую фразу, которой ваш психотерапевт откликается на ваши предположения о его любви.

Есть только то, что есть, чего нет — того нет, — скажет терапевт.

Если он спросил, как у вас дела, это означает, что он хотел узнать, как у вас дела, а не «понял, что без меня не может», «решил все-таки сделать мне предложение», «осознал, что мы с ним половинки». Нет и еще раз нет. Если бы он хотел это сказать, он бы сказал, но он лишь поинтересовался, как у вас дела, и снова пропал.

Или, допустим, нет у вас никакого психотерапевта, а есть близкая подруга. Это она в начале ваших отношений вместе с вами читала его пространные смс и пыталась разгадать, что же он имел в виду. И она же потом вытаскивала вас из депрессии. Позвоните ей. Пусть она вернет вас к реальности. У нее это уже не раз хорошо получалось.

Я знаю вопрос, который вы задаете и терапевту, и подруге, и самой себе. «Зачем, как только я успокаиваюсь, он появляется в моей жизни снова и снова?». Задают его клиентки и мне, и мой ответ им часто не нравится. Таких, как ваш любимый, в народе называют «энергетическими вампирами», а психологи говорят о них как о психопатах, социопатах, людях с антисоциальным расстройством личности или перверзных нарциссах. И он действительно питается вашими страданиями. Опустим сейчас подробности, чем различаются подобные диагнозы, об этом я напишу в другой раз. Важно то, что их объединяет.

Такие люди отличаются неспособностью сочувствовать и сопереживать. Также они не могут сожалеть о содеянном. Им действительно важно держать вас на коротком поводке и наслаждаться своей властью. Они самоутверждаются через подчинение и даже разрушение своего партнера. В этом они действительно напоминают вампиров.

«Они прекрасно ведают, что творят, или, по крайней мере, догадываются, что делают что-то не сильно доброе. Но они не мучаются угрызениями совести — она также не входит в их комплектацию. Что отличает всех этих людей от нас — пустая дыра в душе», — пишет американский психиатр Марта Стаут в книге «Социопат, живущий по соседству». Соответственно, и наши страдания им безразличны. Это в лучшем случае. В худшем — они ловят от них кайф. Им абсолютно по барабану, шарахнет ли нас завтра инфаркт, или мы сиганем с моста. Не будет нас — будет другая жертва. Мы для них лишь взаимозаменяемые вещи»,— пишет Таня Танк в своей книге «Бойся, я с тобой».

Что делать, если вы узнали в этой статье себя и своего партнера? Мой ответ: БЕЖАТЬ! И чем дальше, тем быстрее. Он никогда не изменится. Вы не сможете его исцелить, переделать, перевоспитать. Такого рода расстройства личности очень плохо поддаются психокоррекции, да и сами нарциссы редко обращаются за психологической помощью. Они не считают, что живут неправильно, так как понятие «совесть» у них напрочь отсутствует.

Хорошая новость заключается в том, что нарциссы и психопаты выбирают себе в жертвы только ярких и неординарных женщин. Они привлекательны внешне, талантливые, энергичные, успешные, обладающие незаурядным умом и душевными качествами. Да-да, вы именно такие, а это значит, что множество достойных мужчин захотят связать с вами свою жизнь. Берегите и цените себя! Счастливых вам отношений!