Почему возвращаются бывшие: психолог разложила всё по полочкам

Что ж, вы расстались. Он вас бросил. Вы считали его любовью всей своей жизни. Ваш роман развивался стремительно. Он очаровал вас почти с первого взгляда. Говорил красивые слова, дарил подарки, был галантен и предупредителен, а вы сами все испортили. По крайней мере, так он сказал, когда пропал первый раз, пишет Fabiosa.
Вы так тогда и не поняли, в чем были виноваты. То ли повысили голос, когда он опоздал на час, то ли что-то не то ответили — не суть. Вы чуть с ума не сошли от горя. Это был неожиданный ледяной душ после теплой постели. Когда он, наконец, появился, вы просили прощения и умоляли его вернуться. Так начали ослабевать ваша воля и разрушаться чувство собственного достоинства. Вы постепенно теряли себя, все больше растворяясь в нем. В этот раз вы, видимо, натворили что-то страшное, и он пропал окончательно. Чувство вины переполняло вас.
Вы тысячи раз прокручивали в голове вашу последнюю встречу, пытаясь понять, что же могло его разозлить или обидеть. Вы предприняли сотни попыток его вернуть, но он перестал отвечать на ваши звонки и смс, а потом вообще заблокировал.
Множество раз он то появлялся в вашей жизни, то исчезал. Но сейчас вы поняли: «Это конец!». Вам было очень сложно и больно, однако вы взяли себя в руки, изменили привычки, внешность, работу и круг друзей, чтобы только больше не вспоминать о нем. Отмучились, отстрадали, и вдруг посреди ночи: «Привет! Ты как?», или «А ты мне сегодня приснилась», или еще что-то, от чего сердце снова выскакивает из груди и предательски дрожат руки.
Он знает все ваши слабые места и кнопки, на которые можно нажать, и умело этим пользуется. Вы ведь хорошо знаете, что ничего у вас с ним не получится, такое бывало уже не раз, но весь ваш мир за мгновенье сжимается до одной мысли: «А вдруг?..».
И если есть в вашей душе какая-то «трезвая» субличность, какая-то мудрая часть вас, то она непременно напомнит вам о том, что все это уже было, что он снова поиграет вашими чувствами и уйдет, оставив вас с разбитым сердцем. Она также напомнит, что ваш роман даже в лучшие времена был скорее игрой в одни ворота и только по его правилам. Эта добрая фея, если она, конечно, есть в вашем внутреннем мире, прокрутит назад кинопленку событий и покажет вам все без ретуши, не вырезая «неудобные» кадры, которые так искажают придуманную вами красивую историю любви. И если посмотреть на эту историю без розовых очков, то вы заметите, что все это время он играл с вами, как кот с мышью, перед тем, как ее съесть.
Если вы так ничего и не поняли, наутро вы позвоните своему психотерапевту, которым обзавелись в ту самую страшную для вас пору, и попросите принять вас завтра, а лучше прямо сегодня, ведь у вас такое случилось… Вам нужно срочно принять решение. «Какое решение? О чем? — спросит вас благодушный терапевт по телефону. — Вам разве кто-то что-то предложил?».
Как вы ненавидите ее в этот момент и как вы ей благодарны! Она двумя предложениями смогла вернуть вас в реальность. Вы вспоминаете любимую фразу, которой ваш психотерапевт откликается на ваши предположения о его любви.
Есть только то, что есть, чего нет — того нет, — скажет терапевт.
Если он спросил, как у вас дела, это означает, что он хотел узнать, как у вас дела, а не «понял, что без меня не может», «решил все-таки сделать мне предложение», «осознал, что мы с ним половинки». Нет и еще раз нет. Если бы он хотел это сказать, он бы сказал, но он лишь поинтересовался, как у вас дела, и снова пропал.
Или, допустим, нет у вас никакого психотерапевта, а есть близкая подруга. Это она в начале ваших отношений вместе с вами читала его пространные смс и пыталась разгадать, что же он имел в виду. И она же потом вытаскивала вас из депрессии. Позвоните ей. Пусть она вернет вас к реальности. У нее это уже не раз хорошо получалось.
Я знаю вопрос, который вы задаете и терапевту, и подруге, и самой себе. «Зачем, как только я успокаиваюсь, он появляется в моей жизни снова и снова?». Задают его клиентки и мне, и мой ответ им часто не нравится. Таких, как ваш любимый, в народе называют «энергетическими вампирами», а психологи говорят о них как о психопатах, социопатах, людях с антисоциальным расстройством личности или перверзных нарциссах. И он действительно питается вашими страданиями. Опустим сейчас подробности, чем различаются подобные диагнозы, об этом я напишу в другой раз. Важно то, что их объединяет.
Такие люди отличаются неспособностью сочувствовать и сопереживать. Также они не могут сожалеть о содеянном. Им действительно важно держать вас на коротком поводке и наслаждаться своей властью. Они самоутверждаются через подчинение и даже разрушение своего партнера. В этом они действительно напоминают вампиров.
«Они прекрасно ведают, что творят, или, по крайней мере, догадываются, что делают что-то не сильно доброе. Но они не мучаются угрызениями совести — она также не входит в их комплектацию. Что отличает всех этих людей от нас — пустая дыра в душе», — пишет американский психиатр Марта Стаут в книге «Социопат, живущий по соседству». Соответственно, и наши страдания им безразличны. Это в лучшем случае. В худшем — они ловят от них кайф. Им абсолютно по барабану, шарахнет ли нас завтра инфаркт, или мы сиганем с моста. Не будет нас — будет другая жертва. Мы для них лишь взаимозаменяемые вещи»,— пишет Таня Танк в своей книге «Бойся, я с тобой».
Что делать, если вы узнали в этой статье себя и своего партнера? Мой ответ: БЕЖАТЬ! И чем дальше, тем быстрее. Он никогда не изменится. Вы не сможете его исцелить, переделать, перевоспитать. Такого рода расстройства личности очень плохо поддаются психокоррекции, да и сами нарциссы редко обращаются за психологической помощью. Они не считают, что живут неправильно, так как понятие «совесть» у них напрочь отсутствует.
Хорошая новость заключается в том, что нарциссы и психопаты выбирают себе в жертвы только ярких и неординарных женщин. Они привлекательны внешне, талантливые, энергичные, успешные, обладающие незаурядным умом и душевными качествами. Да-да, вы именно такие, а это значит, что множество достойных мужчин захотят связать с вами свою жизнь. Берегите и цените себя! Счастливых вам отношений!
По материалам: практический психолог, гештальт-терапевт, семейный консультант Элина Розина