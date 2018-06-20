Судим по одежке: пять признаков, которые выдают дешевизну вещи

Покупатель уже не хочет платить больше, и он прав. Хорошая одежда не всегда стоит дорого, а то, что помечено баснословным ценником, далеко не всегда способно создать правильное о вас впечатление. Итак, на что же нужно обращать внимание, чтобы каждая вещь в гардеробе выглядела достойно?

1. А матерьяльчик то ворованный!

Качество ткани - первое, на что следует обращать внимание. Если вы выбираете трикотаж, то лучше брать комбинированный, то есть сочетающий в себе натуральные и синтетические волокна. Если в вашем свитере будет хотя бы минимальный процент кашемира, он автоматически будет выглядеть лучше.

Если хотите приобрести изделие из атласа, то предпочтите ткань, которая блестит меньше. Бросовый дешевый шелк и атлас тем и отличаются, что блестят, как масляная сковорода. Джинсу лучше брать с высоким процентом х/б нитей. Она менее эластична, но и стирается медленнее, и вообще выглядит лучше.

2. Неаккуратный пошив

К сожалению, этим грешат даже марки, считающие себя масс-маркетом класса люкс. Поэтому не всегда качественно пошитую вещь вы найдете в магазинах брендов вроде ZARA, H&M, Mango, Patrizia Pepe или TOPSHOP. Вполне возможно, что как раз там (несмотря на цены) вы ее не найдете. Придирчиво изучите то, что собираетесь покупать: строчка должна быть ровной, срезы обработаны оверлоком, молнии вшиты без "хвостов", а все симметричные элементы (пуговицы, петли, вытачки и карманы) - на одном уровне.

Совет: не обходите стороной безымянные магазины и даже рынки. Может случиться, что стоящую внимания покупку вы отыщете именно там!

3. Фурнитура

Это отдельный разговор. Можно с уверенностью сказать, что:

Пластик пластику рознь. Пряжки, пуговицы или даже молнии из пластмассы могут выглядеть и дешево, по-китайски, и очень выгодно.

Не все то золото, что блестит. Если хочется, чтобы на вещи были золотистые элементы, обратите внимание на качество позолоты и ее оттенок. Ярко-желтые экземпляры лучше отмести сразу. А вот сдержанные оттенки благородного белого, розового и светло-желтого образца - правильный выбор.

Лучше меньше, но лучше. Вещи от кутюр редко бывают дополнены крупной фурнитурой. Там упор идет на крой, а не на мишуру.

Потайные молнии выглядят беспроигрышно на любом костюме или платье. Чего не скажешь о молниях "наружу".

4. Цветовая гамма

От какого бы именитого дизайнера ни была одежда кислотных и неоновых оттенков, на статус и дороговизну она не тянет. Равно как и платья в "веселенький" принт. Обхохочешься. У одежды, которая выглядит дорого, своя цветовая гамма: глубокие насыщенные оттенки (цвет берлинской лазури, бордо, изумрудный, пурпурный, угольно-черный), вся пастельная палитра, весь спектр песочных и кофейных цветов.

5. Форма

Это довольно собирательный пункт, но его стоит выделить отдельно. Актуально и для мужчин, и для женщин. Как вы считаете, какой пиджак будет выглядеть элегантно - с жесткими плечами или свободно висящий на фигуре? Ответ очевиден. То же касается и сумок, и обуви. Качественная вещь держит форму и марку.