Аптекарь рекомендует, как защитить себя от солнца

Солнце имеет сильное влияние на кожу и по этой причине Реэт Лайсаар советует всем — независимо от типа кожи — защищать себя от солнечных лучей. «Людям с более светлой и чувствительной кожей нужно быть особенно внимательными, поскольку их кожа может пострадать больше и поэтому они нуждаются в более сильном защитном факторе от солнца», - поясняет аптекарь.

Что необходимо знать, выбирая подходящую защиту от солнца?

Проводя время на солнце, необходимо использовать защитные средства от него широкого спектра. «Выбирая защитный крем, необходимо следить, чтобы на упаковке был значок как UVA-, так и UVB-защиты, а шкала SPF была бы минимально 30-50. SPF — это фильтр, которым отмечают силу защиты от солнца, которая предотвращает возникновение солнечных ожогов», - разъясняет Реэт Лайсаар. «При выборе защитного препарата на SPF-фактор нужно всегда обратить внимание. Для детей он должен быть не ниже 50», - поясняет аптекарь. Нередко клиенты опасаются кремов с высоким SPF-фактором из-за боязни, что кожа не загорает. Но в реальности это не совсем так. Также на солнце без SPF-крема не стоит бывать тем, у кого был рак кожи или предраковое состояние, у кого есть аллергия на солнце, пигментные пятна или другие заболевания, провоцируемые агрессивным солнцем.

«Нанося крем на кожу, необходимо следить за тем, чтобы его было достаточно — примерно 36 грамм или же 6 полных чайных ложек крема на взрослого человека. Намазать крем нужно минимум за полчаса до выхода на солнце. Если же проводите время прямо под прямыми лучами, то крем необходимо наносить каждые два часа», - рассказывает аптекарь и обращает внимание, что лучшая защита — это все же тень, одежда или головной убор с полями. При жарком солнце на улице стоит закрыть все тело тонкой одеждой — так можно получить как легкий загар на лице, так и дозу витамина D.

Как распознать солнечный ожог и смягчить его последствия?

Признаками солнечного ожога являются красная и раздраженная кожа, а также может возникнуть отечность и высыпания на коже. «Уже при появлении первых признаков необходимо сразу же уйти от прямого солнца и найти тень», - акцентирует внимание аптекарь. Места ожогов нужно охладить специальными препаратами от ожогов, которые доступны в аптеках. Разгоряченную кожу можно остудить брызгами воды или же делая влажные и прохладные примочки. При тяжелых случаях нужно обязательно обратиться к врачу и использовать уже рецептурные лекарства. Частые солнечные ожоги и интенсивное загорание способствует возникновению меланомы.

Как подобрать самый правильный крем и узнать, как долго я могу быть на солнце?