Шесть звездных мам, которые выглядят как старшие сестры своих дочерей

1. Вера Брежнева и Соня Киперман

17-летняя Соня Киперман, дочь Веры Брежневой, изучает киноискусство и моду. Унаследовав внешность мамы, она может многого достичь в шоу-бизнесе. Только взгляните на это фото. Сложно сказать, что Вера - мама Сони. С каждым годом Вера и ее ребенок становятся всё краше.

Чтобы оставаться молодой, Вера пьет много воды, занимается йогой, тренируется в зале и увлажняет кожу с помощью масок и мезотерапии.

2. Мария Михалкова и Любовь Толкалина

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, Мария, сейчас очень стройна. Девочка похудела на 30 килограммов и стала еще больше похожа на мать. А 40-летняя Любовь, кажется, совсем не стареет. Она и ее дочь выглядят как сестры.

Любовь утверждает, что оставаться в форме ей помогают полноценный сон, пробежки по утрам, йога, массаж и контрастный душ.

A post shared by 7 Дней (@7days_ru) on Jun 10, 2016 at 3:36am PDT

3. Александра Жулина и Татьяна Навка

Татьяна Навка, ставшая мамой во второй раз в 39 лет, до сих пор выглядит как студентка. Александра получила от нее в наследство милую внешность, серые глаза и правильные черты лица.

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on May 26, 2018 at 4:24am PDT

4. Ульяна Добровская и Рената Литвинова

51-летняя Рената Литвинова, когда появляется на красной ковровой дорожке, вместе со своей дочкой Ульяной Добровской выглядит ярче других звезд. Старшая сестра или молодая тётя Ульяны - максимум, который можно дать Ренате, ведь она отлично выглядит.

A post shared by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Apr 20, 2018 at 5:57am PDT

5. Александра Морозова и Слава

38-летняя певица Слава и ее дочь Александра Морозова ходят на модные тусовки вместе. Наверняка люди их принимают за подружек или сестер. Артистка выглядит очень хорошо.

Певица не изнуряет себя тренировками и диетами, просто работа не позволяет ей выглядеть плохо. А в форме ее держит плотный график.

A post shared by SLAVA (@nastya_slava) on Jun 2, 2018 at 9:58am PDT

6. Анна Шульгина и Валерия

Певица Валерия регулярно посещает тренажерный зал и следит за собой, чтобы выглядеть молодо. И это ей очень хорошо удается. Валерия выглядит немного старше 24-летней дочери Анны Шульгиной.