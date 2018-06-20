Шесть звездных мам, которые выглядят как старшие сестры своих дочерей

В мире начинают появляться новые супергерои. Это работающие мамы, которые успевают вести быт, воспитывать детей и выглядеть на все 100%. Среди них есть очень много знаменитостей, которые успевают всё и при этом могут слыть за старших сестер своих дочерей, пишет Fabiosa.
1. Вера Брежнева и Соня Киперман
17-летняя Соня Киперман, дочь Веры Брежневой, изучает киноискусство и моду. Унаследовав внешность мамы, она может многого достичь в шоу-бизнесе. Только взгляните на это фото. Сложно сказать, что Вера - мама Сони. С каждым годом Вера и ее ребенок становятся всё краше.
Чтобы оставаться молодой, Вера пьет много воды, занимается йогой, тренируется в зале и увлажняет кожу с помощью масок и мезотерапии.
2. Мария Михалкова и Любовь Толкалина
Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, Мария, сейчас очень стройна. Девочка похудела на 30 килограммов и стала еще больше похожа на мать. А 40-летняя Любовь, кажется, совсем не стареет. Она и ее дочь выглядят как сестры.
Любовь утверждает, что оставаться в форме ей помогают полноценный сон, пробежки по утрам, йога, массаж и контрастный душ.
3. Александра Жулина и Татьяна Навка
Татьяна Навка, ставшая мамой во второй раз в 39 лет, до сих пор выглядит как студентка. Александра получила от нее в наследство милую внешность, серые глаза и правильные черты лица.
4. Ульяна Добровская и Рената Литвинова
51-летняя Рената Литвинова, когда появляется на красной ковровой дорожке, вместе со своей дочкой Ульяной Добровской выглядит ярче других звезд. Старшая сестра или молодая тётя Ульяны - максимум, который можно дать Ренате, ведь она отлично выглядит.
5. Александра Морозова и Слава
38-летняя певица Слава и ее дочь Александра Морозова ходят на модные тусовки вместе. Наверняка люди их принимают за подружек или сестер. Артистка выглядит очень хорошо.
Певица не изнуряет себя тренировками и диетами, просто работа не позволяет ей выглядеть плохо. А в форме ее держит плотный график.
6. Анна Шульгина и Валерия
Певица Валерия регулярно посещает тренажерный зал и следит за собой, чтобы выглядеть молодо. И это ей очень хорошо удается. Валерия выглядит немного старше 24-летней дочери Анны Шульгиной.