Ну и запах: ноты в парфюмах, которые отпугивают мужчин

Приторные сладкие ноты

К примеру, ананас вперемешку с персиком и кокосом станет настоящим антикоктейлем. Так что если ты отправляешься на важную встречу, на которой необходимо произвести впечатление на нового знакомого, или готовишься к свиданию, то это не лучшая компания. Впрочем, для любителей цветочно-фруктовых миксов есть отдушина — в парфюмах с сильными аккордами ванили и сандала, они считаются афродизиаками, но при этом не вызывают рвотного рефлекса.

Мускус

Сильный аромат мускуса стимулирует нервную систему, и мозг может ретранслировать это в головную боль (и у мужчин, и у женщин). Избежать мигрени можно, если взять легкий цитрусовый аромат, даже если в составе и есть раздражающий мускус, то он будет нейтрализован.

Ирис

Считается, что ирис используется парфюмерами для придания ароматной композиции таинственности. Это растение неохотно отдают свое эфирное масло (процесс сушки, из которого и получается масло, может занимать три года), и поэтому его абсолют может стоить очень дорого.

По этой причине парфюмеры часто используют его синтетический заменитель, состав которого может раздражать кожу (твою) и носовые рецепторы (твоего спутника). Чтобы определить, фейк перед тобой или нет, внимательно изучи историю аромата. А бывалые парфюмеры еще и посоветуют принюхаться: более резкий аромат, который постоянно витает в воздухе, не смешиваясь с запахом твоей кожи, и практически не имеет шлейфа, — это, скорее всего, «клон».

Кожа

Многие, впервые услышав ноту кожи во флаконе, с отвращением фыркают, считая, что этот аккорд им не подходит. И в большинстве случаев наша собственная реакция отпугивает и кавалеров — уверенной ведь нужно быть с макушки до самых пяточек, и при этом пахнуть приятно. На самом деле, и у этих неуживчивых на первый взгляд парфюмов существует множество вариаций, и почти всегда можно подобрать что-то для себя.

«Глубокий и капризный аромат кожи раскрывается по-разному, в зависимости от его соседей. Например, чтобы получить аристократический флер, его ставят в пару с нежной фиалкой. Такое сочетание придает аромату утонченность и изысканность. Чтобы получить более сложный, брутальный аромат, добавляют ноты табака. Этот дымчатый запах поможет сделать образ более соблазнительным», - сказала Ангелина Вангор, парфюмерный эксперт.

«Мрачные ноты»