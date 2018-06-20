Ну и запах: ноты в парфюмах, которые отпугивают мужчин

Любить или ненавидеть — этот выбор зачастую делают за нас органы чувств. Мы собрали основные ноты, которые моментально могут вывести любого мужчину из себя, пишет Lady.mail.ru.
Приторные сладкие ноты
К примеру, ананас вперемешку с персиком и кокосом станет настоящим антикоктейлем. Так что если ты отправляешься на важную встречу, на которой необходимо произвести впечатление на нового знакомого, или готовишься к свиданию, то это не лучшая компания. Впрочем, для любителей цветочно-фруктовых миксов есть отдушина — в парфюмах с сильными аккордами ванили и сандала, они считаются афродизиаками, но при этом не вызывают рвотного рефлекса.
Мускус
Сильный аромат мускуса стимулирует нервную систему, и мозг может ретранслировать это в головную боль (и у мужчин, и у женщин). Избежать мигрени можно, если взять легкий цитрусовый аромат, даже если в составе и есть раздражающий мускус, то он будет нейтрализован.
Ирис
Считается, что ирис используется парфюмерами для придания ароматной композиции таинственности. Это растение неохотно отдают свое эфирное масло (процесс сушки, из которого и получается масло, может занимать три года), и поэтому его абсолют может стоить очень дорого.
По этой причине парфюмеры часто используют его синтетический заменитель, состав которого может раздражать кожу (твою) и носовые рецепторы (твоего спутника). Чтобы определить, фейк перед тобой или нет, внимательно изучи историю аромата. А бывалые парфюмеры еще и посоветуют принюхаться: более резкий аромат, который постоянно витает в воздухе, не смешиваясь с запахом твоей кожи, и практически не имеет шлейфа, — это, скорее всего, «клон».
Кожа
Многие, впервые услышав ноту кожи во флаконе, с отвращением фыркают, считая, что этот аккорд им не подходит. И в большинстве случаев наша собственная реакция отпугивает и кавалеров — уверенной ведь нужно быть с макушки до самых пяточек, и при этом пахнуть приятно. На самом деле, и у этих неуживчивых на первый взгляд парфюмов существует множество вариаций, и почти всегда можно подобрать что-то для себя.
«Глубокий и капризный аромат кожи раскрывается по-разному, в зависимости от его соседей. Например, чтобы получить аристократический флер, его ставят в пару с нежной фиалкой. Такое сочетание придает аромату утонченность и изысканность. Чтобы получить более сложный, брутальный аромат, добавляют ноты табака. Этот дымчатый запах поможет сделать образ более соблазнительным», - сказала Ангелина Вангор, парфюмерный эксперт.
«Мрачные ноты»
Холодное, металлическое звучание нот крови в парфюмерии — ноу-хау в новейших разработках парфюмеров. Ноты крови вызывают очень интимные ассоциации, и тут возникает вопрос, готов ли к ним твой ухажер, да и ты сама. То же самое относится ко всем другим странным запахам, которые мы и в их натуральном виде вряд ли захотим нюхать долго (земли, торфа, чернил и так далее — фантазия парфюмеров безгранична). Впрочем, если хочешь прослыть оригинальной и смелой, покорить сердце нестандартного парня и чувствуешь себя с таким шлейфом свободно и уверенно, то это вариант для тебя.