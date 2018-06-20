Жена Уилла Смита омолодила влагалище на 30 лет

Жене легендарного Уилла Смита актрисе Джаде Пинкетт-Смит уже 46 лет, однако, эта женщина утверждает, что имеет «влагалище 16-летней девушки». Даже после того, как она произвела на свет двух детей - сына Джейдена, которому 19 лет, и дочь Уиллоу, которой 17.

Джада Пинкетт-Смит рассказала, что прошла через процедуру по омоложению влагалища в клинике красоты. При этом она обратилась за данной операцией, так как долгое время страдала от проблем с мочевым пузырем. Женщина рассказала, что процедура сразу же избавила ее от этого состояния, но она ещё несколько раз посещала клинику, поскольку почувствовала, что интимная зона ее тела стала удивительно молодой снова.

«У меня действительно были эти проблемы с мочевым пузырем, которые полностью исчезли после трех сеансов, - рассказала актриса. - Но теперь возраст моего влагалища составляет 16 лет - не больше, и я не шучу. Оно снова выглядит, как маленький и прекрасный персик», - прокомментировала Джада.