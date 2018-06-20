Матирующие салфетки для лица: как пользоваться и какие выбрать

Большинство девушек решают эту проблему с помощью пудры для лица, которая мало того что наноситься на загрязненное лицо, так еще и закупоривает кожу, что приводит к высыпаниям и акне. Отличной альтернативой от жирного блеска лица станут матирующие салфетки, которые за считанные секунды уберут излишки кожного жира на лице.