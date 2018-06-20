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Матирующие салфетки для лица: как пользоваться и какие выбрать

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ФОТО: скриншот сайта

Летом многие девушки сталкиваются с самой распространенной проблемной - жирность кожи. Из-за воздействия температуры и солнечных лучей наша кожа начинает выделять больше сальных желез, что приводит к излишней жирности кожи, пишет Lady.tochka.net.

Большинство девушек решают эту проблему с помощью пудры для лица, которая мало того что наноситься на загрязненное лицо, так еще и закупоривает кожу, что приводит к высыпаниям и акне. Отличной альтернативой от жирного блеска лица станут матирующие салфетки, которые за считанные секунды уберут излишки кожного жира на лице.

Как выбрать качественные матирующие салфетки?

  • Выбирая матирующие салфетки обрати внимание на состав. Убедись в том, что в составе нет спирта, так как он способен пересушивать кожу лица.
  • Обрати внимание на наличие специальных бактерицидных добавок в матирующих салфетках, так как они препятствуют возникновению воспалений на коже лица.
  • Если ты обладательница чувствительной кожи лица, тогда рекомендуем выбирать салфетки без ароматизаторов - они предотвратят появлению аллергии и раздражения на коже.
  • Отдай предпочтение матирующим салфеткам спанлейс, так как они отличаются прочностью и гипоаллергенные.

Как правильно пользоваться матирующими салфетками?

  • Если тебе необходимо избавиться от жирного блеска в нужном участке лица (лоб, нос, подбородок) просто легко промокни матирующей салфеткой.
  • Не следует во время использования матирующих салфеток тереть проблемные места и сильно надавливать. Даже легкое прикосновение салфеткой способно максимально убрать кожный жир на лице.
  • Матирующей салфеткой ты можешь пользоваться как до нанесения косметики так и после. Они хорошо впитывают кожный жир и не способны размазать косметику на лице.
  • После использования матирующих салфеток рекомендуем взбрызнуть кожу лица термальной водой, чтобы защитить ее от сухости и увлажнить.

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