Матирующие салфетки для лица: как пользоваться и какие выбрать
20. июнь 2018, 15:50
Летом многие девушки сталкиваются с самой распространенной проблемной - жирность кожи. Из-за воздействия температуры и солнечных лучей наша кожа начинает выделять больше сальных желез, что приводит к излишней жирности кожи, пишет Lady.tochka.net.
Большинство девушек решают эту проблему с помощью пудры для лица, которая мало того что наноситься на загрязненное лицо, так еще и закупоривает кожу, что приводит к высыпаниям и акне. Отличной альтернативой от жирного блеска лица станут матирующие салфетки, которые за считанные секунды уберут излишки кожного жира на лице.
Как выбрать качественные матирующие салфетки?
Как правильно пользоваться матирующими салфетками?