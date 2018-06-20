Как строить грандиозные планы без оглядки на возраст

Фразу «в моем возрасте слишком поздно что-то менять» среднестатистическая женщина впервые произносит в 25 лет. Обычно в этом возрасте происходит первая переоценка ценностей и, глядя на то, чего добились ее ровесники к этому возрасту, женщина нередко впадает в отчаяние. Сравнивая себя с молодыми и успешными директорами IT-компаний, предпринимателями и путешественниками, она приходит к выводу, что поезд ушел, а она на него не успела.

Но так ли важен возраст, если ты полна сил и желания изменить свою жизнь? Писательница Барбара Шер утверждает, что возраст значения не имеет. Сама Барбара добилась успеха в писательстве, когда ей исполнилось 44 года — тогда вышел в свет первый из ее семи бестселлеров.

Уже почти 40 лет Барбара Шер — признанный эксперт в области достижения целей и самореализации. Вот главные правила, которых она рекомендует придерживаться, если начинает казаться, что «уже слишком поздно...»

Не считай свой возраст неподходящим для чего-то, пока не станешь слишком старой

Однажды к Барбаре подошла ее поклонница, пожилая женщина с седыми волосами, и выразила сожаление, что услышала ее лекцию только теперь. Ей всегда хотелось так много сделать, но она так ничего и не успела. Барбара спросила ее: «Вы больны?»

«Нет-нет, я в порядке, но мне шестьдесят три, и в моем возрасте уже поздно что-то начинать».

«Знаете, — ответила Барбара, — вы можете дожить до восьмидесяти или даже девяноста лет. И вы будете чувствовать себя полной дурой, когда поймете, что считали себя слишком старой в шестьдесят три. У вас в запасе как минимум двадцать лет, так не тормозите, начинайте делать что-то прямо сейчас».

Если ты рассуждаешь, как та женщина, хотя тебе намного меньше шестидесяти трех лет — задумайся, как много времени в твоем распоряжении. Ты обязательно сможешь освоить новую специальность, построить дом мечты или поехать в экспедицию. Все это возможно, но только если начать действовать ради этого прямо сейчас.

Время — это глина. Создай из него что-нибудь

Вспомни все, чем ты всегда хотела заняться, но так и не сложилось. Когда-то ты мечтала научиться танцевать, освоить китайский или написать книгу? Самое время начать это делать.

Если ты, как и большинство взрослых людей, слишком занята работой, семьей и другими заботами — у тебя наверняка слишком мало свободного времени. Но для того, чтобы любимое дело внесло краски в твою жизнь, вовсе не обязательно посвящать ему целые дни. Даже пять минут в день, когда ты будешь разучивать танцевальные движения, осваивать китайский алфавит или думать над очередным поворотом сюжета — будут живительными, как вода для цветка в пустыне.

Посвящая какому-то делу даже пять минут в день, ты достигнешь большего, чем не делая вообще ничего.

Следуй за своей большой мечтой, но не думай, что она последняя

Если ты уже готова сделать первый шаг к мечте — прекрасно. Но к ее исполнению тоже нужно подготовиться. Не следует думать, что как только ты ее достигнешь — жизнь на этом закончится. Одной мечты не должно быть достаточно.

На самом деле лучший резон реализовать мечту всей жизни — убрать ее с пути, чтобы можно было перейти к следующей. Однажды станет ясно, что та первая мечта была только разминкой.

Остерегайся преждевременных сожалений

Если ты задаешься вопросом, куда ушли годы и правильно ли ты распорядилась своей жизнью, имей в виду: вопрос отличный, но время для него пока неподходящее. Кто может знать, сколько всего ты еще сделаешь?