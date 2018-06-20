Овощные салаты: польза для здоровья и секреты приготовления

Однако блюда из овощей нравятся не всем: возможно, причина в том, что не все умеют выбирать и готовить овощи так, чтобы они были не только полезными, но и вкусными.

Как выбрать овощи для салата

Увлечение фитнесом привело к тому, что овощей люди стали есть больше. Диетологам и фитнес-гуру удалось убедить человечество в пользе сельдерея, моркови, огурцов, спаржи и прочих культур. Но привить любовь к овощам им не удалось: большинство ест такую еду исключительно из соображений ее полезности, в глубине души мечтая о колбасах, сладостях, майонезе и прочих "запретных" лакомствах.

Почему же вкус овощей так и остается недооценен? Скорее всего, дело в неумении правильно выбирать овощи, правильно их готовить и правильно сочетать. Один и тот же продукт может иметь совсем разные вкусы в зависимости от того, кто его готовит, и к овощам это тоже относится в полной мере. Банальный салат из помидоров может превратиться в райскую амброзию, если использовать грунтовые томаты, выращенные на солнце, и не забыть о специях. Натуральные овощи не всегда выглядят привлекательно и не всегда хорошо хранятся, но они всегда имеют выраженный насыщенный вкус, яркий и запоминающийся.

Правила подготовки ингредиентов

Салаты можно делать абсолютно из любых овощей. Надо только позаботиться о том, чтобы овощи были натуральными и свежими. Если плоды невкусные, то мало надежды, что из них получится хороший салат, хотя, возможно, в салате такие овощи будут все-таки лучше, чем "соло".

Подготовка продуктам требуется минимальная. Как правило, самые полезные салаты готовятся из свежих овощей, которые требуется только помыть и – при необходимости – почистить. Для некоторых салатов овощи подвергают тепловой обработке – как правило, отваривают на пару или в небольшом количестве воды. Варить овощи лучше в шкурке, так сохранится максимальное количество витаминов. Также важно полностью остудить овощи перед добавлением в салат. Наконец, так называемые теплые салаты делают из жареных или печеных в духовке или на гриле овощей – баклажанов, перцев, томатов и других.

К овощным салатам иногда добавляют какие-то другие продукты, главное, чтобы овощи все-таки преобладали. В числе добавок могут быть яйца, кусочки ветчины, рыбы или птицы, морепродукты, сыры. Конечно, все эти продукты делают салат более калорийным, но вместе с тем они обогащают блюдо витаминами и минеральными веществами, а также улучшают его вкус.