Овощные салаты: польза для здоровья и секреты приготовления

Согласно исследованиям ученых, в день необходимо съедать как минимум пятьсот граммов овощей, фруктов или ягод. А значит, овощные салаты должны обязательно входить в повседневное меню, пишет Сегодня.
Однако блюда из овощей нравятся не всем: возможно, причина в том, что не все умеют выбирать и готовить овощи так, чтобы они были не только полезными, но и вкусными.
Как выбрать овощи для салата
Увлечение фитнесом привело к тому, что овощей люди стали есть больше. Диетологам и фитнес-гуру удалось убедить человечество в пользе сельдерея, моркови, огурцов, спаржи и прочих культур. Но привить любовь к овощам им не удалось: большинство ест такую еду исключительно из соображений ее полезности, в глубине души мечтая о колбасах, сладостях, майонезе и прочих "запретных" лакомствах.
Почему же вкус овощей так и остается недооценен? Скорее всего, дело в неумении правильно выбирать овощи, правильно их готовить и правильно сочетать. Один и тот же продукт может иметь совсем разные вкусы в зависимости от того, кто его готовит, и к овощам это тоже относится в полной мере. Банальный салат из помидоров может превратиться в райскую амброзию, если использовать грунтовые томаты, выращенные на солнце, и не забыть о специях. Натуральные овощи не всегда выглядят привлекательно и не всегда хорошо хранятся, но они всегда имеют выраженный насыщенный вкус, яркий и запоминающийся.
Правила подготовки ингредиентов
Салаты можно делать абсолютно из любых овощей. Надо только позаботиться о том, чтобы овощи были натуральными и свежими. Если плоды невкусные, то мало надежды, что из них получится хороший салат, хотя, возможно, в салате такие овощи будут все-таки лучше, чем "соло".
Подготовка продуктам требуется минимальная. Как правило, самые полезные салаты готовятся из свежих овощей, которые требуется только помыть и – при необходимости – почистить. Для некоторых салатов овощи подвергают тепловой обработке – как правило, отваривают на пару или в небольшом количестве воды. Варить овощи лучше в шкурке, так сохранится максимальное количество витаминов. Также важно полностью остудить овощи перед добавлением в салат. Наконец, так называемые теплые салаты делают из жареных или печеных в духовке или на гриле овощей – баклажанов, перцев, томатов и других.
К овощным салатам иногда добавляют какие-то другие продукты, главное, чтобы овощи все-таки преобладали. В числе добавок могут быть яйца, кусочки ветчины, рыбы или птицы, морепродукты, сыры. Конечно, все эти продукты делают салат более калорийным, но вместе с тем они обогащают блюдо витаминами и минеральными веществами, а также улучшают его вкус.
Придать овощному салату оригинальный вкус можно, добавив к овощам небольшое количество фруктов. Кислые или сладкие яблоки, персики, клубника, клюква даже в небольших количествах могут значительно изменить вкус, сделать его более интересным и утонченным. Впрочем, откровенно сладкие салаты приходятся по душе далеко не всем, поэтому необходимо тщательно следить за балансом сладкого, соленого, кислого и острого вкусов.
Секреты вкусной заправки
Даже самый вкусный салат можно непоправимо испортить, если использовать неудачную заправку. В продаже можно встретить уже готовые дрессинги, которые остается только добавить в салат. Такие заправки – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто торопится, но вкус их достаточно быстро приедается. Кроме того, любые салаты с такими заправками кажутся слишком похожими один на другой. Поэтому лучше все-таки готовить заправки самостоятельно непосредственно перед едой.
Одна из самых популярных домашних заправок для салата – сметана. Ее деликатный кисломолочный вкус прекрасно сочетается с огурцами и помидорами, редисом и редькой, свеклой, луком и даже картофелем. Многие находят такую заправку слишком простой, но обычной сметане можно придать интересный вкус, если не забыть о пряностях. Немного нарезанного укропа, долька чеснока, ложка каперсов или небольшое количество сладкой паприки в порошке – и сметана превратится в оригинальную заправку.
Те, кто следит за калорийностью рациона, предпочитают вместо сметаны использовать для заправки натуральный йогурт. В таком случае надо следить, чтобы заправка не получилась слишком кислой, корректируя вкус добавкой меда, соли или перца.
Традиционные салатные заправки готовятся на масляной основе. Нерафинированное масло всегда имеет собственный яркий аромат, который придаст блюду очарование. Кто-то любит салаты с оливковым маслом, кому-то по душе подсолнечное, а оригиналы заправляют овощи ореховым маслом. При желании можно использовать и рафинированные масла, придавая им аромат с помощью пряностей и бальзамического уксуса.
Выбор специй, которые можно добавлять в заправку, очень широк – это и перец всех видов, и чеснок, и разнообразные пряные травы. Специи можно добавлять непосредственно к овощам, а потом заправлять салат маслом, а можно сначала приготовить заправку, а затем добавить ее к овощам.