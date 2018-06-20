Как понять, что ты слишком активно ухаживаешь за кожей

У тебя слишком много отшелушивающих средств

Разумеется, причин того, что кожа стала красной и слишком сухой может быть много: начиная от рациона и погоды и заканчивая неправильными средствами ухода. Но то, сколько продуктов мы используем, тоже может влиять на общую картину. Одна из частых ошибок – применение слишком большого количество вызывающих шелушение средств. К примеру, ты чуть ли не ежедневно делаешь пилинг с помощью щетки, используешь маску с фруктовыми кислотами, а сверху заливаешь все это кремом с ретинолом (этот популярный нынче ингредиент любят добавлять в антивозрастные средства, и средства против акне). Все эти продукты хороши сами по себе, но если применять их разом и не зная меры, то все окончится плачевно.

В разных банках содержатся ингредиенты, которые не дружат друг с другом

Естественно, мы не всегда знаем о реакции разных ингредиентов друг на друга. К примеру, одна из частых ошибок – это совмещать кремы с гликолевой или салициловой кислотой с маской или маслом, в котором содержится ретинол. Для чувствительной кожи это будет особенным ударом. Средства с витамином С – отдельная песня.

Если применять слишком много продуктов с этим ингредиентом, то можно навредить сосудам. Все эти сильнодействующие средства вообще не стоит применять чаще 2-3 раз в неделю.

Самый простой совет дерматолога в таком случае – остановиться на 3-4 самых важных средствах ухода, которые ты будешь использовать утром, и на трех, которые будешь брать вечером (разумеется, они могут пересекаться). Слишком много слоев ухаживающей косметики – это уже минус, а не плюс.

Ты забываешь о многофункциональных средствах

К вопросу о том, как уменьшить количество средств для ухода. Если они размножились, то пора искать отдельные продукты, заменяющие сразу несколько своих коллег. К примеру, увлажняющий праймер вполне можно использовать вместо крема (он и кожу напитает, и к макияжу подготовит). А ухаживающее средство для глаз вполне подойдет и для губ.

Ты забываешь о правильной дозировке

Наверняка для тебя не секрет, что слишком большое количество средства – это иногда вреднее, чем вообще отсутствие средства. Вот основные величины бьюти-мира: если используешь средство для умывания с дозатором, то одного нажатия будет вполне достаточно; бери крем для глаз в размере горошины.

Столько же необходимо сыворотки. При переизбытке этих средств твоя кожа отреагирует не лучшим образом: сальные железы начнут работать активнее, что вызовет воспаления и раздражение. С солнцезащитными средствами немного проще, все-таки лучше добавить чуть больше, чем не намазаться совсем. Но помни, что большинство таких кремов тяжелые по текстуре и долго впитываются, так что и здесь есть правила приличия. На лицо наноси примерно 1/4 чайной ложки крема (то же самое, кстати, справедливо и для обычных увлажняющих кремов), 1/2 чайной ложки – на лицо и шею, примерно 1 чайную ложку на руки.

Что касается оставшегося тела, дерматологи советуют наносить на него крем размером с пятирублевую монетку. Кстати, в интернете встречается и сравнение с одной рюмкой – столько советуют наносить средства на спину, грудь и ноги. Видимо, все зависит от того, кто сколько пьет и как делает замеры.