Шесть типичных ошибок, которые мы совершаем, используя тушь

Неправильно держим тушь

Да, современные щеточки вращаются во всех направлениях, но это все равно не избавляет от важного шага — работать тушью не только в привычном горизонтальном, но и вертикальном направлении. Именно таким образом можно прокрасить реснички в уголках глаз и у самого основания. Помни, что, прокрашивая ресницы от корней, ты задаешь им объем и изгиб.

Не используем праймер

В ситуации, когда тушь отпечаталась под глазами, разумеется, не остается ничего, кроме как смазывать все с помощью ватного диска и средства для демакияжа. В результате ты смываешь тональное средство или пудру, которую успела нанести на лицо. Еще хуже, если тушь оставляет разводы на коже, когда ты этого не видишь (из-за погодных условий, слишком жирной кожи или других малоприятных факторов). Чтобы избежать этого, наноси на веки и под глаза праймер или консилер, это спасет тебя от неприятных «печатей».

Способствуем быстрому высыханию туши

Профессиональные визажисты уверяют, что тушь надо менять раз в три месяца — согласны, слишком уж часто получается. Но если ты хочешь продлить жизнь средству, то точно не стоит водить кисточкой вверх-вниз, хоть это движение и кажется таким привычным. Проблема в том, что таким образом в тюбик закачивается воздух и попадают бактерии, которые сокращают жизнь продукта. Чтобы набрать побольше туши, правильнее вращать кисточкой, пока она находится в тюбике.

Кстати, еще одна ошибка — это пытаться оживить тушь, заправляя ее тоником или другими народными средствами. Увы, в таком случае со средством лучше проститься, чтобы не заработать заражение или аллергию.

Не знаем, зачем нужна тонкая кисточка

Тушь с тонкой, практически мизерной кисточкой — это не просто фантазия маркетологов, созданная ради забавы. Это, во-первых, способ прокрасить нижние реснички (при этом не сделав их выразительнее верхних), во-вторых, способ лучше прокрасить реснички у основания — с помощью обычной, более толстой щеточки сделать это эффективно не всегда получается.

Обновляем тушь в конце дня

Мы знаем, как можно с помощью нескольких движений обновить тени и румяна на коже, превратив дневной макияж в вечерний, но с тушью этот номер не пройдет. Максимум, на что ты можешь пойти, это нанести второй слой туши после того как нанесла первый (как ты понимаешь, разница между этими событиями составляет несколько секунд). Так что либо используй водостойкую тушь, с которой ты не будешь бояться, что тебе придется поправлять что-то в течение дня, либо смывай все и «рисуй» глаза заново.

Не знаем, что делать с цветной тушью