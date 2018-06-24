Ягоды могут вредить организму

Следует помнить, что ягоды так же, как и грибы, могут быть загрязнены токсичными веществами из почвы, а, значит, их употребление может привести к интоксикации организма. Об этом сообщила в интервью врач-диетолог Людмила Бабич.

«Ягоды подобно грибам обладают свойством активно втягивать в себя из почвы различные вещества. Польза ягод может быть нивелирована присутствием в них радионуклидов, особенно распространен цезий-137. При высоком потреблении ягод он может быть едва ли не смертельно опасным», - рассказала врач.

По словам специалиста, особенно много этого тяжелого металла может скапливаться в чернике, малине, бруснике, ежевике, землянике, рябине, калине и клюкве.

Людмила Бабич пояснила: вышесказанное не означает, что от ягод нужно отказаться. Но приобретать их в местах стихийной торговли категорически не стоит – в этом плане гораздо безопаснее супермаркеты, в которых продукция проходит исследования на безопасность и экспертные проверки.

Кроме того, не нужно съедать сразу много ягод. При умеренном употреблении и соблюдении правил безопасности их употребление может стать исключительно полезным.