Названы главные симптомы болезни щитовидной железы

О нарушении работы щитовидной железы свидетельствует быстрая утомляемость и постоянная усталость. Характерными признаками гипотиреоза являются плохое настроение, пессимизм. Все из-за уровня тиреотропного гормона, который связан с выработкой серотонина – гормон, отвечающий за хорошее настроение.

Тревожность и нервозность – это следствие избыточного количества гормонов. Признаками гипертиреоза является сильный аппетит и постоянное чувство, что человеку хочется кушать. При повышении секреции гормонов лишние калории не превращаются в избыточный вес.

При гипертиреозе и гипотиреозе у человека снижается умственная активность, страдают познавательные способности, человеку трудно сконцентрироваться.

Одной из причин равнодушия к сексу – заболевание щитовидной железы. Такие болезни снижают либидо.