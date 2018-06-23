Названы главные симптомы болезни щитовидной железы

Щитовидная железа важна для организма человека, поскольку ее гормоны управляют такими процессами, как метаболизм и обеспечение тела энергией. Основные проявления нарушений щитовидной железы – это гипотиреоз (недостаточный уровень тиреоидных гормонов в человеческом организме) и гипертиреоз (увеличение продукции гормонов щитовидной железы), пишет Сегодня со ссылкой на Health.
О нарушении работы щитовидной железы свидетельствует быстрая утомляемость и постоянная усталость. Характерными признаками гипотиреоза являются плохое настроение, пессимизм. Все из-за уровня тиреотропного гормона, который связан с выработкой серотонина – гормон, отвечающий за хорошее настроение.
Тревожность и нервозность – это следствие избыточного количества гормонов. Признаками гипертиреоза является сильный аппетит и постоянное чувство, что человеку хочется кушать. При повышении секреции гормонов лишние калории не превращаются в избыточный вес.
При гипертиреозе и гипотиреозе у человека снижается умственная активность, страдают познавательные способности, человеку трудно сконцентрироваться.
Одной из причин равнодушия к сексу – заболевание щитовидной железы. Такие болезни снижают либидо.
Низкая скорость метаболических процессов меняет кожу и внешность. Из-за уменьшения потоотделения кожа человека становится сухой, может шелушиться, ногти становятся неровными и ломкими.