Письмо читательницы: я изменила мужу и забеременела, а муж бесплоден! Как быть?

«Меня зовут Алиса и мне 29 лет. Я замужем уже 3 года и все 3 года я с мужем жили счастливо. У него хорошая работа, приличные деньги и связи. Но все 3 года супружеской жизни я никак не могла забеременеть. Спустя какое-то время решили обратиться к врачу и оказалось, что мой муж бесплоден. Мы не стали паниковать, подумали, что видимо такова судьба.

Однажды моя подруга позвала меня к себе домой, отпраздновать приезд её брата. Помимо её и вернувшегося брата, была жена это брата и брат этой жены. В общем все выпили и решили пойти спать, все кроме брата жены и меня. Мы остались вдвоём. Мы ещё немного выпили и я даже не помню, что произошло дальше, как мы оказались в спальне, где я и изменила своему мужу. Утром сделала тесты и поняла, что забеременела. Рассказала всё подруге, а та просто пожимала плечами!