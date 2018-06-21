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Торт «Виктория» с малиной и ягодным кремом

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ФОТО: Charlotte Lake / PantherMedia / Charlotte Lake

Торт «Виктория» станет идеальным завершением летнего ужина. Названный в честь английской королевы Виктории, в классическом варианте этот десерт представляет собой воздушный бисквит с клубникой и нежным сливочным кремом. Сегодня мы расскажем, как приготовить торт «Виктория» с начинкой из сезонных ягод, пишет Сегодня.

Торт «Виктория» с малиной

Ингредиенты:

Для бисквита:

4 яйца

120 г сахара

120 г муки

Для начинки:

3-4 ст.л. малинового джема

150 г сливочного сыра со вкусом лесных ягод

2-3 ст.л. сахарной пудры с ванилью

2-3 ст.л. сливок

горсть свежей малины

сахарная пудра – для посыпки

Рецепт приготовления:

  1. Взбить яичные желтки со 100 г сахара в светлый крем.
  2. Отдельно взбить белки в плотную пену, добавить 20 г сахара и взбить до мягких пиков.
  3. Аккуратно перемешать белки и желтки. Просеять сверху муку, перемешать движениями снизу вверх.
  4. Выложить тесто в форму 24 см, смазаннную маслом и присыпанной мукой. Выпекать в разогретой до 200 С духовке 20-25 минут. Остудить корж и разрезать его пополам.
  5. Смазать малиновым джемом.
  6. Сливочный сыр перемешать венчиком вместе со сливками и сахарной пудрой, добавить промытую малину.
  7. Распределить крем поверх джема. Накрыть вторым коржом и присыпать сахарной пудрой. Поставить в холодильник минимум на 2 часа.

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