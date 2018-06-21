Торт «Виктория» с малиной и ягодным кремом

Торт «Виктория» станет идеальным завершением летнего ужина. Названный в честь английской королевы Виктории, в классическом варианте этот десерт представляет собой воздушный бисквит с клубникой и нежным сливочным кремом. Сегодня мы расскажем, как приготовить торт «Виктория» с начинкой из сезонных ягод, пишет Сегодня.