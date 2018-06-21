Торт «Виктория» с малиной и ягодным кремом
21. июнь 2018, 12:30
Торт «Виктория» станет идеальным завершением летнего ужина. Названный в честь английской королевы Виктории, в классическом варианте этот десерт представляет собой воздушный бисквит с клубникой и нежным сливочным кремом. Сегодня мы расскажем, как приготовить торт «Виктория» с начинкой из сезонных ягод, пишет Сегодня.
Торт «Виктория» с малиной
Ингредиенты:
Для бисквита:
4 яйца
120 г сахара
120 г муки
Для начинки:
3-4 ст.л. малинового джема
150 г сливочного сыра со вкусом лесных ягод
2-3 ст.л. сахарной пудры с ванилью
2-3 ст.л. сливок
горсть свежей малины
сахарная пудра – для посыпки
Рецепт приготовления: