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  • Ученые: жизнь в большом городе повышает уровень счастья

Ученые: жизнь в большом городе повышает уровень счастья

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ФОТО: matej kastelic / PantherMedia / matej kastelic

Бешеный ритм жизни в большом городе положительное влияние на уровень счастья человека, выяснили американские ученые, пишет Сегодня.

Согласно результатам исследования, несмотря на то, что жизнь в большом городе сопряжена с более высоким уровнем стресса и беспокойства, ежедневные заботы, активный образ жизни, а также занятость повышают уровень удовлетворенности жизнью, передает "Новое время".

"Занятость, отсутствие слишком большого количества свободного времени и активность являются важными факторами благополучия", – сообщает доктор Жанетт Бикнелл.

Она добавила, что также изучила результаты других исследований и определила явную связь между занятостью и высоким уровнем удовлетворенности жизнью.

"Не только это, но и другие исследования наших американских коллег подтверждают, что те люди, которые не имеют свободного времени и все время заняты, чувствуют себя гораздо счастливее. Жители крупных городов развиваются гораздо быстрее и эффективнее тех, кто живет в более маленьких городах", – добавляет Бикнелл.

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