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Названы пять способов снизить давление без таблеток

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ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Ученые недавно заявили, что даже слегка повышенное артериальное давление в среднем возрасте уже увеличивает риск старческого слабоумия в пожилые годы. Поэтому очень важно держать показатель давления под контролем, пишет Сегодня.

Врачи назвали пять способов, как избавиться от высокого артериального давления без медикаментов:

Соль

Избегайте употребления соленых продуктов. Ваша норма – не более пяти граммов в день, что эквивалентно примерно одной чайной ложке. К слову, натрий оказывает негативное влияние также на здоровье наших почек, кровеносных сосудов и увеличивает нагрузку на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Алкоголь

Не пейте алкоголь, так как избыток спиртных напитков увеличивает артериальное давление.

Кофе

Следите за уровнем кофеина в рационе. Давно установлено, что кофеин повышает артериальное давление. Если вы обладатель повышенного артериального давления, почаще пейте чай. По данным американского сайта по здравоохранению WebMD, всего одна-две чашки зеленого чая или чая "улун" в день поможет понизит риск развития высокого кровяного давления почти на 50%. Особенно по сравнению с теми, кто любит кофе.

Стресс

Сведите к минимуму стресс. Ученые советуют ни в коем случае не допускать развития панических и тревожных состояний.

Ходьба

Каждый день вам необходимы умеренные физические нагрузки. Особенно важной является пешая ходьба. Регулярная физическая активность укрепляет сердце, а сильное сердце означает нормальное давление и меньшее давление на кровеносные сосуды.

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