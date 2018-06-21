Названы пять способов снизить давление без таблеток

Врачи назвали пять способов, как избавиться от высокого артериального давления без медикаментов:

Соль

Избегайте употребления соленых продуктов. Ваша норма – не более пяти граммов в день, что эквивалентно примерно одной чайной ложке. К слову, натрий оказывает негативное влияние также на здоровье наших почек, кровеносных сосудов и увеличивает нагрузку на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Алкоголь

Не пейте алкоголь, так как избыток спиртных напитков увеличивает артериальное давление.

Кофе

Следите за уровнем кофеина в рационе. Давно установлено, что кофеин повышает артериальное давление. Если вы обладатель повышенного артериального давления, почаще пейте чай. По данным американского сайта по здравоохранению WebMD, всего одна-две чашки зеленого чая или чая "улун" в день поможет понизит риск развития высокого кровяного давления почти на 50%. Особенно по сравнению с теми, кто любит кофе.

Стресс

Сведите к минимуму стресс. Ученые советуют ни в коем случае не допускать развития панических и тревожных состояний.

Ходьба