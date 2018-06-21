Рецепт самых вкусных эклеров с заварным кремом

Наполняют их обычно заварным кремом: ванильным, шоколадным или кофейным. Поверхность готовых пирожных традиционно глазируют растопленным шоколадом, специальной помадкой или просто посыпают сахарной пудрой.

Эклеры с заварным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 1 стакан

яйца – 4 шт.

вода – 1 стакан

сливочное масло или маргарин – 80-100 г

соль

Для заварного крема:

молоко – 1 3/4 стакана

яйца – 2 шт.

сахар – 1 стакан

мука – 2 ст. ложки

сливочное масло – 2 ч. ложки

ванильный сахар – 1 ч. ложка

Рецепт приготовления:

В кастрюлю налить воду, положить масло или маргарин, соль, поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. Когда вода с маслом закипит, снять с огня и постепенно всыпать просеянную муку, интенсивно размешивая тесто широкой деревянной лопаточкой.

Снова поставить кастрюлю с тестом на слабый огонь и растирать тесто до получения гладкой блестящей массы (тесто должно легко отставать от стенок и дна кастрюли). Снять кастрюлю с огня и охладить тесто. В охлажденное тесто по одному вбивают яйца, каждый раз размешивая до однородной консистенции.

Готовое тесто должно быть однородным, блестящим и достаточно густым, чтобы не расплывалось на противне. На смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой противень при помощи кондитерского мешка отсадить жгутики длиной 5-6 см, и шириной 2-3 см. Эклеры отсаживать на противень на расстоянии 3-5 см друг от друга, так как пирожные в 2 раза увеличиваются в объеме. Выпекать эклеры первые 15-20 минут нужно при температуре 200 градусов (эклеры должны увеличиться в объеме в 2 раза и зарумяниться).

Затем температуру уменьшить до 150 градусов и досушивать пирожные еще 10-15 минут. К концу выпекания выключить духовку, открыть дверцу и дать выпеченным изделиям слегка остыть.