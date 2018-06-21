Виктория Бекхэм рассказала о муже и балансе между работой и семьей

«Мне так повезло, что у меня есть поддержка моего невероятного мужа. Он всегда поощрял мое стремление следовать моим мечтам. Если бы он не поддерживал меня дома, это было бы очень сложно. Мы действительно равны во всем, что касается дома и детей. Он водит детей в школу, готовит обед, делает домашнее задание с детьми. Он фантастический муж и папа. Когда я дома, я тоже это делаю.Тут речь идет о том, чтобы быть партнерами».

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Также Виктория рассказала, как ей удается держать баланс между семьей и бизнесом:

«Как и большинство женщин, я вечно корю себя за что-то. Я стараюсь быть самой лучшей мамой, делаю все, что в моих силах. Но я также стараюсь быть лучшей женой и профессионалом своего дела. Это как жонглирование. Я пытаюсь, и это сложно. Постоянно напоминаю себе, когда я дома: «Отложи телефон. Это нормально – не отвечать на электронные письма до утра». Стараюсь максимальное количество времени проводить с детьми и Дэвидом. Важно сохранять баланс и постоянно следить за собой», – говорит Виктория.