Главная причина, по которой портятся любые отношения

Практикум для обучающихся

Допустим, жена приготовила борщ, который, в общем-то, получился довольно неплохо. Что нужно сделать, чтобы разрушить отношения? Нужно сказать как бы невзначай: «Вот опять ты мяса мало положила. Я тебе сто раз говорил класть мяса побольше!».

Пример для женщин. Муж, предположим, сходил в магазин и купил не совсем то, что вы просили. Взял молоко не обезжиренное, а 3,2%. Что нужно сказать, чтобы разрушить отношения? Все просто: «Ну вот, приехали! Почему ты никогда меня не слушаешь? Я просила другое!».

Если еще и в обоих случаях добавить обвиняющих и бурчащих ноток, то процесс пойдет гораздо быстрее.

Как это работает? Никому не нравится жить рядом с тем, кто упрекает, обвиняет и придирается. Или, как это еще можно назвать, не создаёт безопасную и питательную среду.

В какой-то момент от вас сбегут. Цель достигнута!

Урок закончен

Анализируйте это

Вечное недовольство и брюзжание — это дурная привычка, вроде ковыряния в носу или обгрызания ногтей.

Источник этой привычки — дихотомия мышления. По-простому, это называется чёрно-белым мышлением.

В чуть суть этого феномена? Все просто: если что-то не белое, то оно — чёрное. Промежуточных явлений не бывает в принципе.

Если муж вынес мусор не вчера, как обещал, а сегодня утром — это однозначно плохо. Ведь если не вчера, то и вообще не надо. Стандартная дихотомизация мышления.

Вот жена смогла припарковаться со второго раза. Но со второго — не с первого. Значит — уже плохо. Если не белое — значит, чёрное.

Это лечится?

Как таковая, склонность к дихотомизации — скорее всего, биологическое свойство человека. В определенных моментах жизни она полезна.

Но таких контекстов мало, и дихотомизация чаще приносит вред, чем пользу.

Однако ее возможное биологическое происхождение не означает, что ее нельзя победить.

Человек тем и отличается от животного, что биологическое у нас не так уж и сильно и вполне подчиняется разуму.

Как же преодолеть склонность к дихотомизации? В общем-то, это мелочь. Достаточно всё время напоминать себе, что ситуации редко бывают предельно чёрно-белыми, что всегда есть промежуточные состояния. И идеальное решение с отвратительным решением являются лишь его полюсами — и не более. Между полюсами всё равно есть какие-то промежуточные точки.

Да, пусть сегодня всё получилось не идеально. Пусть мяса маловато, молоко не того процента жирности, но мясо всё же есть, и молоко можно пить. Значит, нет причин для обильного негатива.

Неидеальное решение — всё равно решение. И оно точно лучше решения отвратительного.

Если вспоминать об этом как можно чаще, плохая привычка быть всем и всегда недовольным станет ослабевать. Чем больше упражняетесь, тем быстрее она слабеет.

А с вами — вот потрясающий бонус! — всё приятнее и приятнее жить.