Девять фактов об интимной гигиене, которые должна знать каждая женщина

Женские половые органы — самостоятельная сбалансированная система. Сегодня мы расскажем вам, как правильно ухаживать за интимной зоной, чтобы сохранить здоровье.

1. Удобное и качественное нижнее бельё — это крайне важно

Эксперты рекомендуют выбирать бельё из хлопка или, по крайней мере, с хлопковой ластовицей, а от чрезмерно облегающих, синтетических и неудобных трусиков лучше отказаться. У половых органов нет доступа к воздуху, а это повышает риск дрожжевых инфекций, которые, как известно, процветают во влажных и тёплых местах.

2. Не злоупотребляйте бомбочками для ванн

Горячая ванна с ароматной пеной и свечами — прекрасный способ расслабиться, однако от цветных бомбочек врачи рекомендуют отказаться. Эти изделия могут нарушить уровень pH влагалища, что сделает вас более восприимчивыми к инфекциям и раздражениям. Полностью избавляться от любимых ванных принадлежностей не нужно — просто сократите их использование до 1-2 в месяц.

3. Вульву мыть нужно, но важно делать это правильно

В то время как влагалище очищает себя самостоятельно, внешнюю часть гениталий, включая половые губы (вульву), мыть необходимо. В их складках могут быть бактерии, а также скопления отмерших клеток эпителия и кожного жира. Для мытья вульвы не нужно пользоваться мочалкой и слишком душистым мылом, которое может вызвать аллергическую реакцию или раздражение. Лучше выбрать мягкое средство без отдушек. Кроме того, для этих целей подойдёт кастильное мыло или обычный глицерин.

4. Влагалище — удивительная самоочищающаяся среда

У него есть свои способы поддержания нужного уровня рН для предотвращения инфекций. Влагалище представляет собой кислотную среду с рН в пределах от 3,8 до 4,4. Поэтому использование средств для интимной гигиены с нейтральным pH (около 5) в принципе не имеет смысла.

5. У каждой вагины свой уникальный запах, и это нормально

Запах нередко оказывается причиной беспокойства, но он не является показателем чистоты. У каждой женщины свой собственный вагинальный запах, который может меняться в зависимости от питания и менструального цикла, что также совершенно нормально. Не пытайтесь замаскировать его парфюмированными средствами — это лишь способствует раздражению вульвы.

6. Спринцевание — зло

Данная процедура часто наносит больше вреда, чем пользы. Спринцевание может убить "хорошие" бактерии, которые необходимы для поддержания баланса pH. Антисептики и ароматические добавки, которые содержатся во многих комплектах, продающихся в магазинах, могут раздражать слизистую оболочку. Как уже писалось выше, влагалище прекрасно себя очищает, не нужно промывать его уксусом, хлоргексидином или другими жидкостями.

7. Избавьтесь от ароматизированных прокладок

Парфюмированные тампоны и прокладки могут нарушить баланс pH во влагалище, вызвав аллергическую реакцию или раздражение, так что лучше выбирать средства без отдушек.

8. Вульву следует регулярно проверять на рак кожи

Хотя на половые органы обычно не попадает солнечный свет, они также подвержены риску развития рака кожи и других опасных заболеваний. Регулярно проверяйте вульву и область вокруг с помощью зеркала. Не оставляйте без внимания появление родимых пятен, новых родинок или участков кожи, на которых часто возникают царапины. Эти изменения лучше обсудить со специалистом.

9. Косметические средства — одна из главных причин раздражений

Кремы для бритья, гели для душа, лосьоны, спреи, мыло — всё это может вызвать зуд и аномальные выделения. Обычные влажные салфетки, не предназначенные для интимной гигиены, также могут стать причиной раздражения и сыпи.