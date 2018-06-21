Одиночество вдвоем: главные причины отчуждения

«Живем вместе, но как чужие» — нередко откровенничают люди, чьи семьи внешне кажутся вполне благополучными. Лукавят, чтобы не сглазили — просто момент такой, или... говорят грустную правду? Психолог-публицист Елена Лосева рассказывает о нюансах отчуждения в семье и называет причины, по которым люди серьезно отдаляются друг от друга, продолжая жить бок о бок, пишет Lady.mail.ru.
Когда отчуждение работает на пользу
В каждой паре случаются периоды незаметного охлаждения. Выглядит это так: вместе строили планы, на опережение устраивали сюрпризы друг другу, любили-любили... И вдруг не пересекаетесь за кухонным столом, на ночь не болтаете по душам. Семья функционирует по-прежнему, может, даже прирастает, а вот отношения в паре сходят на нет. Один занят работой, другой — детьми или тоже работой, какая разница! Главное, что вам интересно везде и почти со всеми, лишь бы не в одиночестве вдвоем.
И все же диагноз «живем вместе, но как чужие» ставить не стоит, если такое положение дел партнеров не устраивает. Помыкавшись неделю или месяц (сроки у каждого свои), супруги устают от отчуждения, ибо по-настоящему они близкие люди. Не важно, выльется все в бурный скандал или разговор по душам, если после выяснения отношений в пару возвращается взаимопонимание, сочувствие друг другу за пережитое «ужасное время», все хорошо.
То, что ситуация повторится через месяц или полгода (сроки вновь индивидуальны) это «хорошо» не отменяет, а даже усиливает: ведь всякий раз последующие переговоры помогают любящим людям стать еще откровеннее и ближе.
Когда все гораздо хуже
О реальном отчуждении стоит задуматься, если внутри пары все давно, мягко говоря, «не очень», а разрядки не происходит. Близость ушла, но все упрямо молчат. Обязанности супругов исполняются на автомате. Созданный образ правильной семьи вызывает одобрение окружающих — так зачем своими руками ломать то, что таким трудом достигнуто? Все же знают, что семью нужно беречь.
Но мы отдаляемся именно в тот момент, когда молчим о том, что нас тревожит, охраняя брак. Сначала в надежде, что плохое забудется и пройдет. А потом, потому что все уже так запущено, что и не поймешь, с чего начинать.
Одна и та же ошибка — уход от конфликта из страха, что семья перестанет быть «крепкой», «хорошей» (ведь вы недовольны друг другом, ругаетесь и выясняете отношения), усугубляет каждое «плановое» отчуждение. Хотя то, что вы его чувствуете и страдаете, — уже ободряющий признак, что не все потеряно.
Если партнеры не отказываются от решения жить вместе, но все чаще чувствуют симптомы «одиночества вдвоем», можно и нужно использовать для сближения вот какие моменты.
Когда меняются люди и чувства
Когда люди влюблены, им кажется, что они так подходят друг другу, что сливаются в единое целое. Отношения в этот момент становятся главной темой жизни. И все же пара — это всегда две личности, которые развиваются еще и по своей индивидуальной программе.
Любить одинаково на всех этапах жизни, проходя разные социальные роли и ступени взросления, просто невозможно. Но кто из нас произносит вслух: «Я больше не люблю тебя, как раньше?» Конечно, чтобы добавить: «Теперь я люблю тебя немного иначе!»
А тем временем проговаривание того, как трансформируются чувства, нужно и тому, кто говорит, и тому — кто слушает. Это как обновление программы в ПК.
Стесняешься спросить, любят ли тебя? Рассказать, что в «обновившемся» партнере тебя привлекает, а что — увы, нет? «Говори, говорю! Кому говорят, говори!» — шутили КВН-щики. А мы не шутим.
Когда накапливается усталость
Так как копится она совместными усилиями, то в какой-то момент кажется, что сам брак (равно — партнер) и есть его источник. Появляется много претензий друг к другу, а не к тем делам, которые на вас навешаны.
Неверно думать, что усталость одного — только его проблема. Все дела семьи — общие. Когда мы жалуемся друг другу, говоря «о своем», и нас слушают — ощущение загнанности понемногу нейтрализуется. А если партнер предлагает чем-то помочь — вообще прекрасно.
Заодно становится понятным, какие из обязанностей на данный момент первичные, какие — второстепенные, а какие — вовсе лишние. Так появляются общие решения в семье, они делают вас ближе, даже если в итоге вы занимаетесь каждый своими делами.
Когда кажется, что семья мешает саморазвитию
«Вот если бы я не был скован семьей!» — чем больше молчаливых фантазий на эту тему, тем глубже пропасть между партнерами. Почему семья кажется главным препятствием на пути к какой-то личной цели? Так ли это? Не узнаешь, пока не расскажешь партнеру о своих мечтах, фантазиях, желаниях.
Иногда мечты вслух приводят к соглашениям и реальным планам, как начать двигаться к их реализации, а иногда — к пониманию, что мечта для того и нужна, чтобы мечтать. А семья и не обуза, а напротив — достижение, за которое можно спрятаться, если уж очередной абонемент в фитнес-клуб попросту сгорел. Ведь супруг приходил с работы пораньше, чтобы взять на себя детей, из-за которых якобы все не получалось. Спасибо, дорогой! Кстати, о «спасибо»...
Когда хочется признания в семье
На работе выдают премии, на учебе — грамоты, а в семье? Ничего? В периоды влюбленности говорить друг другу комплименты, подчеркивать достоинства вслух как-то легко, а в серости будней это забывается. А когда еще и все, что ты делаешь в быту, воспринимается как должное, становится грустно — кажется, что партнер не замечает твоей заботы. Вот эгоист!
На помощь снова приходят слова — на этот раз благодарности. Кстати, к чужим людям мы нередко гораздо вежливее и внимательнее, чем к родным. Не забываем говорить «спасибо», отмечать добрым словом мелкие услуги...
Может, вы отдалились как раз для того, чтобы вспомнить, как звучит фраза: «Спасибо, что купил хлеб»? Или вот это: «Салатик просто фантастический»? Вроде и не выяснение отношений, хоть в первый раз и прозвучит немного язвительно... но помогает улыбнуться. А там и до более развернутого разговора рукой подать.