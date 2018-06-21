Одиночество вдвоем: главные причины отчуждения

Когда отчуждение работает на пользу

В каждой паре случаются периоды незаметного охлаждения. Выглядит это так: вместе строили планы, на опережение устраивали сюрпризы друг другу, любили-любили... И вдруг не пересекаетесь за кухонным столом, на ночь не болтаете по душам. Семья функционирует по-прежнему, может, даже прирастает, а вот отношения в паре сходят на нет. Один занят работой, другой — детьми или тоже работой, какая разница! Главное, что вам интересно везде и почти со всеми, лишь бы не в одиночестве вдвоем.

И все же диагноз «живем вместе, но как чужие» ставить не стоит, если такое положение дел партнеров не устраивает. Помыкавшись неделю или месяц (сроки у каждого свои), супруги устают от отчуждения, ибо по-настоящему они близкие люди. Не важно, выльется все в бурный скандал или разговор по душам, если после выяснения отношений в пару возвращается взаимопонимание, сочувствие друг другу за пережитое «ужасное время», все хорошо.

То, что ситуация повторится через месяц или полгода (сроки вновь индивидуальны) это «хорошо» не отменяет, а даже усиливает: ведь всякий раз последующие переговоры помогают любящим людям стать еще откровеннее и ближе.

Когда все гораздо хуже

О реальном отчуждении стоит задуматься, если внутри пары все давно, мягко говоря, «не очень», а разрядки не происходит. Близость ушла, но все упрямо молчат. Обязанности супругов исполняются на автомате. Созданный образ правильной семьи вызывает одобрение окружающих — так зачем своими руками ломать то, что таким трудом достигнуто? Все же знают, что семью нужно беречь.

Но мы отдаляемся именно в тот момент, когда молчим о том, что нас тревожит, охраняя брак. Сначала в надежде, что плохое забудется и пройдет. А потом, потому что все уже так запущено, что и не поймешь, с чего начинать.

Одна и та же ошибка — уход от конфликта из страха, что семья перестанет быть «крепкой», «хорошей» (ведь вы недовольны друг другом, ругаетесь и выясняете отношения), усугубляет каждое «плановое» отчуждение. Хотя то, что вы его чувствуете и страдаете, — уже ободряющий признак, что не все потеряно.

Если партнеры не отказываются от решения жить вместе, но все чаще чувствуют симптомы «одиночества вдвоем», можно и нужно использовать для сближения вот какие моменты.

Когда меняются люди и чувства

Когда люди влюблены, им кажется, что они так подходят друг другу, что сливаются в единое целое. Отношения в этот момент становятся главной темой жизни. И все же пара — это всегда две личности, которые развиваются еще и по своей индивидуальной программе.