Как ухаживать за кожей после эпиляции: правила и советы
21. июнь 2018, 16:30
Летом особое внимание нужно уделить эпиляции. Если зимой ты удаляешь волоски и не обращаешь внимание на раздражение кожи, то летом это привлекает внимание не только твое, но и окружающих. Чтобы волоски не врастали и не возникало раздражений, нужно знать, как ухаживать за кожей после эпиляции, пишет Lady.tochka.net.
Какой бы вид эпиляции ты не выбрала, все они в какой-то степени травмируют кожу. Бритва, эпилятор или воск повреждают и нарушают верхний слой кожи, в результате чего могут возникать воспаления, раздражения и врастания волос.