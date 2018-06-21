Как ухаживать за кожей после эпиляции: правила и советы

Летом особое внимание нужно уделить эпиляции. Если зимой ты удаляешь волоски и не обращаешь внимание на раздражение кожи, то летом это привлекает внимание не только твое, но и окружающих. Чтобы волоски не врастали и не возникало раздражений, нужно знать, как ухаживать за кожей после эпиляции, пишет Lady.tochka.net.