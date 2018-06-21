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  • Как ухаживать за кожей после эпиляции: правила и советы

Как ухаживать за кожей после эпиляции: правила и советы

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ФОТО: Vida Press

Летом особое внимание нужно уделить эпиляции. Если зимой ты удаляешь волоски и не обращаешь внимание на раздражение кожи, то летом это привлекает внимание не только твое, но и окружающих. Чтобы волоски не врастали и не возникало раздражений, нужно знать, как ухаживать за кожей после эпиляции, пишет Lady.tochka.net.

Какой бы вид эпиляции ты не выбрала, все они в какой-то степени травмируют кожу. Бритва, эпилятор или воск повреждают и нарушают верхний слой кожи, в результате чего могут возникать воспаления, раздражения и врастания волос. 

  • Используй лосьон после бритья. Чтобы успокоить кожу и снять раздражение после эпиляции, используй специальный лосьон для чувствительной кожи. Если же у тебя нет специального лосьона, можно использовать обычный детский крем или мужской после бритья.
  • После эпиляции продезинфицируй кожу. Если ты заметила, что после использования бритвы или эпилятора появились пятна и кожа сильно жжет,  используй 70% спирт, раствор перекиси, хлоргексидин либо же настойки прополиса или календулы. 
  • Снимай раздражение с помощью мазей. Отлично справляются с проблемой мази и кремы, в составе которых содержится пантенол. Они быстро снимут раздражения, успокоят кожу, удалят микробы и восстановят структуру кожи.
  • Используй свежевыжатый сок алоэ. Это средство хорошо увлажнит кожу, снимет покраснение и зуд после эпиляции. Возьми лист алоэ и сделай из него гель, наноси на очищенную кожу тела, не смывай.
  • Вросшие волоски после эпиляции. Если ты заметила, что после эпиляции у тебя появились вросшие волоски, проделывай такую процедуру: накладывай теплый влажный компресс на поврежденную область на несколько минут, чтобы смягчить кожу. Просто смочи полотенце в горячей воде, отожми его и прижми ко вросшим волосам. Когда полотенце остынет, снова помести его под горячую воду. Если ты видишь вросшие волосы, "вдавленные" в кожу,  эта обработка смягчит их и приблизит к поверхности.

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