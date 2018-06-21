Как пахнет лето: пять сочных цветочных ароматов для девушек

Если ты в поисках летнего парфюма, предлагаем подборку универсальных цветочных ароматов, среди которых ты найдешь свой идеальный.

Lancome, Miracle Blossom. Легкий цветочный аромат идеально подойдет для девушек, которые любят романтичные нотки сочных зеленых яблок, которые сменяются мандарином. Сердце композиции раскрывается нежной розой и пионом, после чего проявляется послевкусие амброксана и мускуса, которые прекрасно создают очаровательную цветочную композицию лета.

A post shared by beauty_charm_dnepr (@beauty_charm_dnepr) on Jun 15, 2018 at 10:59pm PDT

Nina Ricci, Rose Extase. Ненавязчивый и нежный цветочный аромат от Nina Ricci стал настоящим олицетворением лета 2018. Сочетания чувственного аромата сочной живой цветущей розы в дополнении к сексуальным аккордам мускуса создают чарующую композицию для девушек-загадок.

A post shared by produhi.krd (@produhi.krd) on Jun 19, 2018 at 5:54am PDT

Givenchy, Live Irresistible Happy Shot. Такой аромат подойдет девушкам, которые любят сладкие, но не приторные ноткы. Композицию парфюма составляют сочные ноты ананаса в сочетании с нежностью лепестков розы и пикантностью ягод перца пименто. Вслед за ними парфюм приобретает чарующий аромат янтаря и мускуса, наделяя аромат в нижних нотах ярким взрывным характером.

A post shared by Tokzhan Zhamat (@toxjam) on Nov 22, 2015 at 5:54am PST

Dior, Miss Dior Blooming. Если у тебя лето ассоциируется с благоуханием чарующих букетов, тогда этот аромат для тебя! Композиция аромата берет начало с аккорда манящего пиона в сочетании с эфирным маслом дамасской розы, а также свежими искрящимися нотами сицилийского мандарина.

A post shared by ณัฏฐศรัณยุ์ หวังคู่คุณากร (@8beauty) on Oct 17, 2016 at 2:44am PDT

Valentino, Valentina Blush. Для непредсказуемых и озорных девушек идеальным ароматом для лета 2018 станет именно парфюм от Valentino, Valentina Blush. Верхние ноты в композиции парфюма составляет аромат свежей вишни и розового перца. В сердце композиции доминируют ноты апельсинового цвета, в базе — сладкие ноты пралине.