Пять универсальных теней для век, которые подойдут всем девушкам

Выбирая себе косметику, наверное, ты не раз сталкивалась с проблемной выбора нужного оттенка. На тестерах выглядит очень красиво, а на деле оттенок ужасный? Спешим сообщить, что существуют универсальные оттенки, которые подходят всем девушкам. Сегодня мы поговорим о макияже глаз. Какие тени для век подходят всем девушкам без исключения? - пишет Lady.tochka.net.
Золото. Богатый оттенок золота подходит как блондинкам, так и брюнеткам и рыжеволосым девушкам. Можешь смело использовать такой оттенок в макияже глаз. Выбирай полупрозрачный оттенок золота, который создает на веках едва заметное покрытие с легким блеском.
Черный. Классический черный - что может быть универсальнее? Черные стрелки и тени для век подходят абсолютно всем девушкам без исключения.
Слива. Ищешь альтернативу черному цвету? Тогда выбирай сливовый оттенок теней для глаз. Не бойся, что сливовый будет выглядеть слишком броско: легкая дымка теней или стрелка с растушеванным контуром отлично впишутся в любой образ.
Темный шоколад. Оттенок темного шоколада подходит абсолютно всем. Его секрет в том, что он не холодный и не теплый.
Голубой. Хит 70-х годов не только снова в моде, но и считается универсальным в макияже глаз. Не ограничивай себя одним оттенком, в макияже можно использовать тона от лазурно-голубого до индиго.