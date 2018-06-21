Пять универсальных теней для век, которые подойдут всем девушкам

Золото. Богатый оттенок золота подходит как блондинкам, так и брюнеткам и рыжеволосым девушкам. Можешь смело использовать такой оттенок в макияже глаз. Выбирай полупрозрачный оттенок золота, который создает на веках едва заметное покрытие с легким блеском.

Черный. Классический черный - что может быть универсальнее? Черные стрелки и тени для век подходят абсолютно всем девушкам без исключения.

Слива. Ищешь альтернативу черному цвету? Тогда выбирай сливовый оттенок теней для глаз. Не бойся, что сливовый будет выглядеть слишком броско: легкая дымка теней или стрелка с растушеванным контуром отлично впишутся в любой образ.

Темный шоколад. Оттенок темного шоколада подходит абсолютно всем. Его секрет в том, что он не холодный и не теплый.