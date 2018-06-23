Идея для приготовления безалкогольного напитка к Иванову дню

Через считанные дни наступит старинный летний праздник, главное событие года, которое принято отмечать в кругу друзей. Совсем не лишними на этом празднике будут сытная еда, вкусные напитки и общий костёр.
Коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен делится рецептом своего любимого безалкогольного коктейля на Иванову ночь, который непременно готовит для своих друзей. И этот коктейль называется арбузный боуль.
Количество: на 10 человек
Время приготовления: 15 минут
Понадобится:
Большой арбуз;
0,5 л ананасового сока;
0,5 л газированной воды;
Листья мяты для украшения.
По словам Кристины, арбузный боуль очень ей по душе по причине того, что его легко приготовить и это не занимает много времени, он очень хорошо смотрится на столе, его хватает на большую кампанию и при этом стоит умеренно.
Приготовление:
- Отрежьте верхушку арбуза и вырежьте мякоть с обеих сторон.
- Удалите семена и взбейте мякоть в блендере.
- Получившийся арбузный сок вылейте обратно в корку арбуза, добавьте газировку и сок.
- Все хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике до прибытия гостей.
- Украсьте листиками мяты.
Радостного Иваного дня!