Идея для приготовления безалкогольного напитка к Иванову дню

Коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен делится рецептом своего любимого безалкогольного коктейля на Иванову ночь, который непременно готовит для своих друзей. И этот коктейль называется арбузный боуль.

По словам Кристины, арбузный боуль очень ей по душе по причине того, что его легко приготовить и это не занимает много времени, он очень хорошо смотрится на столе, его хватает на большую кампанию и при этом стоит умеренно.