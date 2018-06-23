Сб, 23.06.2018
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  • Идея для приготовления безалкогольного напитка к Иванову дню

Идея для приготовления безалкогольного напитка к Иванову дню

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ФОТО: Maxima

Через считанные дни наступит старинный летний праздник, главное событие года, которое принято отмечать в кругу друзей. Совсем не лишними на этом празднике будут сытная еда, вкусные напитки и общий костёр. 

Коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен делится рецептом своего любимого безалкогольного коктейля на Иванову ночь, который непременно готовит для своих друзей. И этот коктейль называется арбузный боуль.

Количество: на 10 человек

Время приготовления: 15 минут

Понадобится

Большой арбуз;

0,5 л ананасового сока;

0,5 л газированной воды; 

Листья мяты для украшения. 

По словам Кристины, арбузный боуль очень ей по душе по причине того, что его легко приготовить и это не занимает много времени, он очень хорошо смотрится на столе, его хватает на большую кампанию и при этом стоит умеренно.

Приготовление

  1. Отрежьте верхушку арбуза и вырежьте мякоть с обеих сторон.
  2. Удалите семена и взбейте мякоть в блендере.
  3. Получившийся арбузный сок вылейте обратно в корку арбуза, добавьте газировку и сок.
  4. Все хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике до прибытия гостей.
  5. Украсьте листиками мяты.

Радостного Иваного дня!

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