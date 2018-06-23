Какой свежий салат подошёл бы к грилю на Иванову ночь? - Записывайте рецепт!
23. июнь 2018, 15:20
По словам коммерческого директора Maxima Кристины Мустонен, сейчас самое подходящее время для летних салатов с арбузом, не говоря уже о том, какие освежающие напитки можно приготовить из арбузной мякоти.
К грилю на Иванову ночь хорошо подойдёт арбузный боуль и приятный лёгкий салат из арбуза и феты. Это отличное сочетание, которое покорит сердца друзей за считанные мгновения.
Количество: на 6 человек
Время приготовления: 20 минут
Понадобится:
Оливковое масло (Extra virgin olive oil);
Лимонный сок;
Соль;
Чёрный перец;
6-7 чашек арбуза, порезанного кубиками размером 1см;
Оливки по вкусу;
Молотая мята
Приготовление:
Желаем вам вкусного праздника!