Сб, 23.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • К столу
  • Какой свежий салат подошёл бы к грилю на Иванову ночь? - Записывайте рецепт!

Какой свежий салат подошёл бы к грилю на Иванову ночь? - Записывайте рецепт!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Maxima

По словам коммерческого директора Maxima Кристины Мустонен, сейчас самое подходящее время для летних салатов с арбузом, не говоря уже о том, какие освежающие напитки можно приготовить из арбузной мякоти.

К грилю на Иванову ночь хорошо подойдёт арбузный боуль и приятный лёгкий салат из арбуза и феты. Это отличное сочетание, которое покорит сердца друзей за считанные мгновения.

Количество: на 6 человек

Время приготовления: 20 минут

Понадобится

Оливковое масло (Extra virgin olive oil);

Лимонный сок; 

Соль; 

Чёрный перец; 

6-7 чашек арбуза, порезанного кубиками размером 1см; 

Оливки по вкусу; 

Молотая мята

Приготовление

  1. Приготовьте соус для салата из оливкового масла, лимонного сока, соли и чёрного перца.
  2. Хорошо перемешайте все ингредиенты соуса.
  3. Возьмите большую миску, куда можно выложить нарезанные кусочки арбуза, оливки и сыр фета.
  4. Сверху вылейте готовый соус и аккуратно перемешайте.
  5. Украсьте мятой, и свежий салат из арбуза и феты к грилю готов.

Желаем вам вкусного праздника!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ