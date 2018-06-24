Названы основные причины болей в животе у ребенка

По статистике, 95% родителей утверждают о том, что их дети страдали от болей в животе в какой-то период жизни, а 25% посещали врачей общей практики три или более раз. Если боль в животе не сопровождается какими-либо другими серьезными симптомами, то существует несколько способов, которые родители могут использовать для облегчения состояния ребенка. Но что приводит к подобным болям? К примеру, употребление слишком большого количества сахара, пребывание в сидячем положении на протяжении длительного времени при компьютерных играх или запоры - всё это может спровоцировать боли в животе. Исследование показывает, что не более 10% родителей знают о точных причинах этих недомоганий у их детей, которые сталкиваются с ними порой по 4 раза в году.

Одной из самых главных причин болей в животе является запор. Дети старше 6 месяцев, которые начинают употреблять твердую пищу, регулярно сталкиваются с запорами. Исследование в 2016 году показало, что запор стал глобальной проблемой для детей всего мира. Сегодня он не всегда вызывается нехваткой пищевых волокон в рационе, его причиной может быть и избыток жидкости. Дело в том, что у детей плохо развито чувство жажды, поэтому родители должны побуждать их пить как можно чаще. Причиной запора может стать пищевая аллергия, реакция на лактозу или невосприимчивость к другим компонентам молока.