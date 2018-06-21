Соцработница оказалась запертой в сушильном шкафу и умерла, не дождавшись помощи

Соцработница приехала в загородный дом одна, чтобы провести недельный отдых. Здесь она бывала не раз, но этот оказался последним. Спустя несколько дней тело женщины в сушильном шкафу обнаружили ремонтные рабочие.

ФОТО: Vida Press

По словам коронера, женщина, скорее всего, проснулась ночью или утром, чтобы сходить в туалет. И набрела на шкаф, хотя и была знакома с планировкой дома. Когда она попала внутрь, дверь захлопнулась и по трагическому стечению обстоятельств отвалилась ещё и ручка. Элизабет оказалась в тесной смертельной западне.

Женщина отчаянно пыталась выбраться. Она сняла полки и попробовала проделать дыру в стене, но повредила трубопровод. Хлынула вода, и это усугубило ситуацию. Патологоанатом сообщил, что Элизабет скончалась от переохлаждения. По словам соседа, в один из дней он слышал глухие удары, но не обратил на них внимания, предположив, что кто-то делает ремонт.