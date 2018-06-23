Огуречная диета: летнее меню для похудения

Огуречная диета по праву считается одной из наиболее эффективных. Все потому, что употребление огурцов хорошо стимулирует пищеварение, нормализирует водно-солевой баланс, оказывает легкий мочегонный и слабительный эффект, очищает кишечник от токсинов. Диета на огурцах, кроме похудения и очищения организма, имеет и еще один существенный плюс. Речь идет об экономии денежных средств, ведь эти овощи в сезон достаточно дешевые. Как сбросить лишний вес на огуречной диете, пишет Ivona.

Секрет огуречной диеты

Главный секрет эффективности диеты на огурцах в том, что они состоят в основном из воды и, как следствие, содержат в своем составе очень мало калорий. Срок классической диеты на огурцах не более 5 дней. Естественно, что главную основу дневного рациона при этой диете составляют огурцы.

Важный момент: во время соблюдения огуречной диеты надо исключить употребление соли или хотя максимально ее ограничить. Если огурцы без соли вам не по вкусу, можете добавить в заправку сок лимона с пряностями.

Также очень хорошо использовать в диете любую свежую зелень. Это может быть: зеленый лук, укроп, петрушка и т.д. Разрешено также съесть один помидор в день.

Меню огуречной диеты

На завтрак разработчики диеты предлагают съесть салат из зелени и огурцов. Заправить его можно нежирной сметаной или несладким йогуртом. Дополнить его разрешено кусочком цельнозернового хлеба.

На обед же лучше всего подойдет салат из китайской капусты и огурцов, заправленный растительным или оливковым маслом. Бонус – небольшой кусочек вареной куриной грудки без соли.

Утолить голод на полдник можно салатом из вареных яиц и тех же огурцов, который разрешено заправить нежирной сметаной. Плюс – кусочек черного хлеба.

Ужин при такой диете должен состоять из салата из помидоров, огурцов и сладкого перца, который надо заправить чайной ложкой оливкового масла и лимонным соком.