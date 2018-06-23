Стало известно, как мята может быстро укрепить здоровье

Как правило, мяту используют в качестве ингредиента, усиливающего вкус тех или иных продуктов питания. Это растение полезно для пищеварения, оно облегчает работу кишечника в случае частых несварений и воспалительных процессов. Мятные листья, особенно свежие, позволяют бороться со рвотой и головными болями. Сильный и освежающий аромат мяты - это быстрый и эффективный рецепт от тошноты. Мятное масло решает проблемы с желудком, сообщает Medikforum.

Длительное время мята используется для предотвращения респираторных расстройств. Это растение пробивает застойные явления в носу, горле, бронхах и легких, что очень полезно не только при простуде, но и при астме. Мята снимает раздражения, вызывающие хронический кашель, регулярное использование мяты очень полезно для пациентов с астмой, так как растение оказывает расслабляющее воздействие.