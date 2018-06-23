Стало известно, как мята может быстро укрепить здоровье

Речь идeт о многих аспектах - от пищеварения и борьбы с лишним весом до профилактики депрессий и головных болей, а также потери памяти.
Как правило, мяту используют в качестве ингредиента, усиливающего вкус тех или иных продуктов питания. Это растение полезно для пищеварения, оно облегчает работу кишечника в случае частых несварений и воспалительных процессов. Мятные листья, особенно свежие, позволяют бороться со рвотой и головными болями. Сильный и освежающий аромат мяты - это быстрый и эффективный рецепт от тошноты. Мятное масло решает проблемы с желудком, сообщает Medikforum.
Длительное время мята используется для предотвращения респираторных расстройств. Это растение пробивает застойные явления в носу, горле, бронхах и легких, что очень полезно не только при простуде, но и при астме. Мята снимает раздражения, вызывающие хронический кашель, регулярное использование мяты очень полезно для пациентов с астмой, так как растение оказывает расслабляющее воздействие.
Мята превосходно подходит для кормящих грудью матерей, поскольку снижает степень боли в сосках, часто наблюдаемой у женщин. Мятные листья являются натуральными стимуляторами, одного их запаха достаточно для повышения уровня энергии и положительного воздействия на мозг, что полезно при усталости и депрессивных симптомах. Мята предотвращает прибавку лишнего веса и проблемы с памятью, а мятное масло - это превосходный антисептик, который можно использовать в качестве очистителя для кожи. Наконец недавние исследования даже показали, что определенные ферменты, содержащиеся в мяте, помогают предотвращать и лечить опухоли.