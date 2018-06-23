«Ты просто ешь, чтобы выжить»: 64-летняя Лайма Вайкуле рассказала, как питается

Поклонники Лаймы Вайкуле не раз отмечали, что она выглядит гораздо моложе своих лет. Артистка заявляла, что секрет ее красоты заключается в полноценном сне и здоровом образе жизни.

Лишь недавно певица призналась, что порой жестко ограничивает себя в питании, чтобы оставаться в прекрасной форме.

На днях Лайма вновь заговорила о своем отношении к пище в интервью изданию Teleprogramma.pro. Знаменитость поведала, что большую часть времени питается всем, в том числе и мучным. Исключение составляет мясо, ведь Вайкуле еще в детстве перестала употреблять его в пищу.

«Ты ешь все, что тебе вздумается. А потом зашиваешь рот на месяц. Я в такие дни сижу на рисе, на воде. Потом еды становится настолько мало, что ты ешь просто для того, чтобы выжить», — сообщила певица.

Лайма добавила, что голодает под присмотром врачей в клиниках. Однако она делает это не так часто, так как для выступлений ей нужны силы. Артистка объяснила, что 12 дней ничего не ест и пьет лишь воду, в результате чего энергии для работы не остается.