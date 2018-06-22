Пять вопросов, которыми постоянно задаются молодые матери

Ты можешь опросить подруг и родственников, прочитать тонну книг и форумов для мам, но однажды поймёшь, что полностью подготовиться к первому ребёнку невозможно. Всё равно остаются вопросы, которые мучают сознание новоиспечённых матерей день и ночь:

Захочется ли мне когда-нибудь снова заниматься сексом?

Оценивая размер того, что только что вышло из тебя, сложно представить, что что-то снова можно будет засунуть внутрь. Доктора обычно советуют воздержаться от близости в течение шести недель, но ты спрашиваешь себя, а достаточно ли этого времени? И вообще, неужели кто-то хочешь больше, чем одного ребёнка?

Передачи и кино показывают нам, как неудобна беременность, и ты принимаешь это. Однако как только малыш родился, ты ждёшь, что всё снова встанет на свои места. Никто не говорит, что будет после. Тебе настолько страшно снова заниматься сексом, как не было страшно в подростковом возрасте. И тебе, возможно, даже бывает больно, но ты пытаешься делать это снова и снова, и вот, наконец, былые ощущения снова к тебе возвращаются!

Что если я снова забеременею?

Тебя серьёзно тревожит этот вопрос, потому что снова страдать девять месяцев совсем не хочется. У всех есть знакомые, которые оказались снова беременными в период кормления. Поэтому каждый раз, ощущая дурноту с утра, ты с ужасом будешь думать, что ты снова беременна и попала в замкнутый круг. Буду ли я когда-нибудь свободна?

Буду ли я когда-нибудь свободна?

Если ты всё делаешь сама без нянь, то сейчас твои ощущения от жизни примерно похожи на ощущения заключённого с пожизненным сроком. Ты всегда должна находиться рядом с ребёнком, который пока только ест и спит. Но ты знаешь, что вскоре хлопот только прибавится, когда он станет есть другую еду, которую нужно будет постоянно готовить. Удивительно, но сначала ты мучаешься от бесконечного грудного вскармливания и задаёшься вопросами, когда же этому придёт конец, а потом, как только период кормления проходит, начинаешь очень по нему скучать.

Высплюсь ли я когда-нибудь?

Наверное, каждая вторая мама гуглит: «Можно ли умереть от недостатка сна?». Кажется, что ты устала настолько, что можешь умереть. Ощущения, что хуже просто не бывает. Нет, эти дни ещё не скоро закончатся, но когда-нибудь ты всё-таки выспишься. Правда, о сне до обеда можно смело забыть на несколько лет.

Буду ли я понимать, что я вообще надо делать?