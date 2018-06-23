Почти как у Джоли... Подмосковный круглый червь увеличил губу россиянки

Жительницу Ростова укусил комар, занеся в ее организм паразитического червя. Об этом сообщает издание New England Journal of Medicine.

32-летняя женщина обратилась к офтальмологу, жалуясь на непонятные узелки, двигавшиеся под кожей на лице. Сначала они находились под левым глазом, а затем оказались над ним. Через пять день у ростовчанки сильно отекла верхняя губа. Все это время женщина снимала изменения на её лице на камеру.

Осмотрев пациентку, врач обнаружил продолговатое образование возле верхнего века. В результате операции из-под её кожи был извлечён круглый червь рода Dirofilaria. По словам, женщины некоторое время назад она была в Подмосковье, где была покусана комарами.