Гнев Божий! Священник не смог успокоить плачущего малыша и сорвался ВИДЕО!
22. июнь 2018, 15:00
Вопиющий случай произошёл во время крещения малыша в одной из церквей Франции. Родственники семьи надеялись запечатлеть на камеру важное событие, но получилось так, что сняли жестокое обращение, пишет Лайф.
Всё произошло еще до начала обряда крещения. Как видно на кадрах видео, плачущего малыша на руках держит женщина. К ней подходит священник, который пытается успокоить малыша словами. Однако потом не выдерживает и даёт пощёчину по лицу, чтобы он успокоился.
Разумеется, малыш стал кричать еще громче, а родители стали пытаться отнять его у жестокого священнослужителя. Тот же попытался утешить ребенка объятиями и даже какое-то время не отдавал его отцу, но последний все-таки вырвал своего наследника из рук представителя католической церкви.