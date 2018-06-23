Гнев Божий! Священник не смог успокоить плачущего малыша и сорвался

Всё произошло еще до начала обряда крещения. Как видно на кадрах видео, плачущего малыша на руках держит женщина. К ней подходит священник, который пытается успокоить малыша словами. Однако потом не выдерживает и даёт пощёчину по лицу, чтобы он успокоился.