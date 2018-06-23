Семь вещей, которые женщина не должна делать в отношениях

Здравый смысл в отношениях позволит не потерять голову, а оставаться в отношениях в здравом уме.

Какие семь вещей женщина не должна делать в отношениях:

1. Они не ставят партнера на первое место

Многие женщины влюбляются и теряют голову, и как результат отказываются от своих потребностей и желаний, в основном делая акцент только на том, чего хочет партнер. Они хотят угодить, не умеют говорить "нет" и делают все, о чем их попросят. С другой стороны, разумные женщины понимают, что сначала они должны позаботиться о себе, а только потом о ком-то другом. Они сами для себя приоритет № 1.

2. Они не злятся на правду

Вам не нужно лгать разумной женщине. Она не выйдет и себя и не начнет кричать, топая ногами, услышав реальные факты. Правда – единственный способ решить проблемы и избежать той абсурдной траты времени, которая является результатом вранья. Кроме того, разумные женщины понимают, как "работает" мир, и умеют принимать реальность как есть.

3. Их очень сложно провести

Эмоционально незрелые женщины готовы закрыть глаза на ложь, поэтому на них можно легко повлиять. Однако разумная женщина понимает, что ложь – это форма манипуляции, и терпеть это она точно не захочет. Если она обнаружит, что вы ей врете, то сперва выяснит причину, почему вы это сделали, а затем примет решение, стоит ли ей продолжать иметь отношения с вами или нет.

4. Они не притворяются кем-то, кем они не являются

Незрелые леди адаптируются к окружающим их людям и носят маски. Разумные женщины знают, что они такие, каковы они есть, а если другим это не нравится, то это чужие проблемы. Они не изменятся и тем более не позволят партнеру пытаться изменить их. Они понимают, что играть чужую роль – действие изнурительное, и в любом случае это не стоит того. Они говорят, что хотят сказать, и делают то, что хотят делать.

5. Они не пытаются умышленно причинять вред партнеру

Эмоционально зрелые женщины никогда не тратят время и нервы на оскорбления, разборки или выяснение отношений, желая побольнее уязвить партнера. Они следят за своими словами, тоном голоса и смыслом того, что они говорят. И если им что-то не по душе, они тоже это выскажут, но тактично и интеллигентно. А если это не помогает, то они просто развернутся и уйдут.

6. Они терпеть не могут абсурдные драмы

Драма всегда являлась частью жизни людей: ложь, обидные чувства, воображаемые сценарии или другие игры в отношениях. Это конфликт, который не обязательно должен быть реальным, и разумные женщины знают об этом. Такая женщина не станет терпеть манипуляции, выходки и театральные действия, а четко сообщит партнеру, что она не желает принимать участие в этом спектакле, и её не нужно убеждать в чем-то, что не соответствует действительности.

7. Они не позволят кому-либо использовать их