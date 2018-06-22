Бывшая жена одного из богатейших жителей Прибалтики рассказала, почему их брак распался

«Люди, которые сознательно не проводят время вместе, неизбежно расстаются. Очень легко изо дня в день говорить: «Мне нужно работать». Не хочу ничего плохого сказать о мужчинах, тем более о латвийских мужчинах, но в нашей стране слишком превозносится их труд - он считается самым важным.

И вот этот «важный мужчина» ежедневно приходит домой около десяти часов вечера, а его выходные непременно посвящены хобби - любимым увлечениям. Ты видишь его, быть может, один вечер в неделю, и этого, к сожалению, недостаточно»,

- призналась Санта, добавив, что в итоге они с Олегом «начали говорить на разных языках» и некогда любимый человек стал для нее чужим.

«Тот человек, которого я знала и любила, исчез, я его больше не вижу. Но точно могу сказать - он таким не был!» - добавила Замуеле.