Как приготовить аджику: полезные советы и рецепты

Как только на рынках появляются яркие жгучие перцы, хозяйки начинают готовить одну из самых популярных приправ – аджику. "Аджика" в переводе с абхазского языка означает "перечная соль", пишет Сегодня.
Появилась она благодаря абхазским чабанам. Весной, когда отары угонялись в горы, хозяева выдавали чабанам соль, и предназначалась она только лишь овцам в качестве добавки к питанию. Овечки, наевшись соли и томимые жаждой, ели травы намного больше и быстрее набирали вес. А чтобы чабаны не приправляли солью свою еду – в те времена соль была очень дорогой, – хозяева отар добавляли в нее жгучий перец. Соль после этого теряла "товарный вид", но это обстоятельство ничуть не мешало чабанам использовать ее в качестве приправы. Они даже усовершенствовали рецепт, добавив для улучшения вкуса чеснок, кинзу, хмели-сунели и прочие пряности. Вот так и появилась на свет аджика.
Польза и секреты приготовления аджики
Аджика не только вкусная, но и очень полезная: она стимулирует процессы пищеварения, усиливает обмен веществ и обладает противовирусным эффектом, что делает ее необходимой в простудное время. Но это касается только лишь настоящей классической аджики, которая делается на основе красного острого перца, чеснока и соли, – это – базовые компоненты, которые тщательно перетираются с добавлением кориандра и различных специй в однородную массу.
Красный жгучий перец – главная составляющая аджики, он придает этой приправе темно-красный цвет. Многие, кстати, ошибаются, когда думают, что красный цвет приправе придают помидоры. Ценители традиций настаивают: в аджике не может быть помидоров! В классическом рецепте аджики стручки перца сначала подвяливаются на солнце, а затем тщательно перетираются с помощью двух плоских камней – большого и поменьше. Вместе с перцем растираются чеснок и пряности, которые в процессе перетирания выделяют эфирные масла, придающие аджике неповторимый аромат.
Сейчас же, поскольку прогресс ушел далеко, вместо камней пользуются блендером или мясорубкой. Тем более что рецептов аджики – огромное количество. Можно воспользоваться уже проверенными, а можно придумать что-то и самим. Все зависит от вкусовых предпочтений и любви к острой пище.
Рецепты аджики с перцем
Аджика классическая
1 кг красного стручкового острого перца, 0,5 кг чеснока, 3/4 стакана соли помол №0 и 0,5 стакана смеси: кориандр, хмели -сунели, семена укропа.
У стручков отрезаем плодоножки, вытряхиваем семена – и перемалываем в блендере (если будете пользоваться мясорубкой, пропустите раза три). Также поступаем с чесноком, кориандр и семена укропа тоже желательно измельчить – и все тщательно перемешиваем. В конце добавляем соль – в идеале мы должны получить однородную пастообразную массу. Можно добавить измельченные свежие травы – кинзу и укроп, но в этом случае цвет аджики будет не таким ярким и красивым.
Аджика классическая нежная
Предыдущий рецепт – дает слишком жгучий продукт. Если хотите снизить необыкновенную остроту и сделать аджику менее жгучей, кулинары рекомендуют заменить большую часть острого перца на сладкий – паприку. Например, возьмите лишь 200 грамм острого перца, остальные 800 грамм- пусть будет паприка. Соотношение определите сами, полагайтесь на собственный вкус.
Абхазская аджика
1 кг острого перца, 5 головок чеснока, 250 г свежей кинзы, 20 г свежего укропа, 20 г свежего фиолетового базилика, 1 ст. ложка семян кориандра, 100 г грецких орехов, соль по вкусу
Перец разрезать на части, удалить семена и перегородки. Выложить его в подготовленную глубокую посуду и залить теплой водой на три часа. За это время менять воду через каждый час. Для приготовления более острой аджики перец не вымачивать, а положить для провяливания.
Когда перец готов для дальнейшего использования, пропускаем его несколько через мясорубку вместе с чесноком и зеленью. Для придания массе большей вязкости добавить при прокручивании через мясорубку ядра грецкого ореха. Ореховое масло способствует увеличению срока хранения аджики, улучшению ее вкусовых качеств. Добавить к аджике измельченный в ступке кориандр, крупную соль (по вкусу). Готовую аджику выложить в подготовленные банки, плотно закрыть, хранить в холодильнике. Через сутки аджика готова к употреблению
Зеленая аджика
Перец сладкий и горький зеленый – по 500 г, по 250 г кинзы, зелени петрушки, укропа, 150 г зелени сельдерея, 3 зубчика чеснока, 1 ст. ложка кориандра молотого, 3 ст. ложки винного уксуса, 300 г крупной соли.
Все ингредиенты перемолоть в мясорубке, перемешать и разложить в банки. Хранить в холодильнике. Зеленая аджика хороша для соусов, тушений, как приправа к супу (только в тарелку) и т. д. Как приправа при жарке не годится.
Аджика красная грузинская
1 кг стручкового сухого острого красного перца, 50—70 г семян кориандра, 100 г хмели-сунели, немного корицы (молотой), 200 г грецких орехов, 300-4ОО г крупной соли (мелкую нельзя), 300 г чеснока.
Острый красный перец замочить на час. Добавить кориандр, хмели-сунели, корицу, орехи, чеснок и соль. Пропустить 3-4 раза через мясорубку с мелкой решеткой. Хранить где угодно, при любой температуре, но желательно в закрытой посуде, иначе высыхает. Смешанная с солью аджика хороша для обмазывания курицы или мяса перед жаркой в духовке.
Рецепты аджики с помидорами
Хоть истинные гурманы и настаивают, что в аджике помидорам не место, однако именно с томатами приправа является очень популярной, она не столь сильно раздражает слизистую, и ее легко можно поглощать столовыми ложками.
Холодный рецепт с помидорами
3 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 0,5 кг чеснока, 150 г острого перца, 0,5 стакана соли, 3 ст. л. сахара
Все компоненты перемолоть на мясорубке, перемешать, добавить соль, сахар, оставить на ночь. Утром слить излишек жидкости и разложить аджику по банкам, хранить в холодильнике.
Горячий рецепт с помидорами
3 кг помидоров, 2 кг сладкого перца, 300 г чеснока, 150 г острого перца, 0,5 стакана сахара, 0,5 стакана 9%-ного уксуса, 1 стакан подсолнечного масла, 0,5 стакана соли, 400 г свежей зелени – кинзы, укропа, сельдерея, по вкусу – кориандр, хмели-сунели, грецкий орех.
Пропустить через мясорубку помидоры и перец. Перемешать, добавить масло и варить на малом огне в течение часа при постоянном помешивании. Остудить, добавить уксус, сахар, соль, толченый чеснок. Зелень смолоть в блендере. Все тщательно перемешать, дать настояться – аджика готова.
Аджика с хреном
10 штук горького перца, 20 штук сладкого перца, 200 г чеснока, 200 г хрена, 20 помидоров, пучок зелени (кинза, укроп или петрушка), 3 ст. л сахара, 1 ст. уксуса, соль по вкусу.
Перемолоть все ингредиенты на мясорубке и хорошо перемешать. Добавить сахар, уксус, соль. Хранить в холодильнике.
Аджика остро-кисло-сладкая
1 кг спелых помидоров, 200 г красного болгарского перца, 200 г репчатого лука, 200 г антоновских яблок, 2 крупные головки чеснока, 4 больших стручка жгучего перца, 1,5 ст.л. соли, 7 ст.л. уксуса, 6 ст.л. сахара
Помидоры, перец, лук и яблоки порезать и прокрутить в мясорубке, вылить в нержавеющую кастрюлю, в которой эту смесь варить на маленьком огне после закипания, периодически помешивая, 1,5 часа. В отдельную посуду прокрутить чеснок и горький очищенный от семян перец. Эту смесь вылить к кипящим помидорам, добавить туда же соль, сахар, уксус и варить еще, периодически мешая, на слабом огне 40 минут. Надо, чтобы аджика еле-еле кипела. Когда аджика остынет, разлить по стерилизованным банкам.
Аджика остро-сладкая
2,5 кг красных помидоров, 1 кг моркови, 1 кг перца сладкого (красного), 2 стручка горького перца, 5 головок чеснока, 1 стакан растительного масла, 1 стакан сахарного песка, четверть стакана соли
Помидоры, морковь и сладкий перец пропустить через мясорубку, добавить масло, сахар, соль. Смесь положить в эмалированную кастрюлю и тушить, помешивая, в течение часа. В остывшую смесь добавить пропущенные через мясорубку чеснок и жгучий перец. Разложить в стерилизованные банки. Хранить в холодильнике.
Аджика с яблоками и морковью
2 кг красных помидоров, 500 г красного болгарского перца, 1 стручок горького перца, 1 крупное яблоко, 200 г моркови, 1 корень пастернака, укроп – по вкусу
Помидоры приварить и отжать через дуршлаг, отделив мякоть от кожуры. Остальные компоненты пропустить через мясорубку. Все смешать и варить 2.5-3 часа. Горячим расфасовать в банки.
Полезные советы
- Если в вашем рецепте много острого перца, наденьте резиновые перчатки, иначе кожа рук может пострадать от выделяемых жгучих ферментов.
- Перед подачей на стол, в острую аджику можно добавить сметану или томатный сок, и тогда гости обязательно попросят рецепт этого уникального соуса.