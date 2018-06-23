Как приготовить аджику: полезные советы и рецепты

Появилась она благодаря абхазским чабанам. Весной, когда отары угонялись в горы, хозяева выдавали чабанам соль, и предназначалась она только лишь овцам в качестве добавки к питанию. Овечки, наевшись соли и томимые жаждой, ели травы намного больше и быстрее набирали вес. А чтобы чабаны не приправляли солью свою еду – в те времена соль была очень дорогой, – хозяева отар добавляли в нее жгучий перец. Соль после этого теряла "товарный вид", но это обстоятельство ничуть не мешало чабанам использовать ее в качестве приправы. Они даже усовершенствовали рецепт, добавив для улучшения вкуса чеснок, кинзу, хмели-сунели и прочие пряности. Вот так и появилась на свет аджика.

Польза и секреты приготовления аджики

Аджика не только вкусная, но и очень полезная: она стимулирует процессы пищеварения, усиливает обмен веществ и обладает противовирусным эффектом, что делает ее необходимой в простудное время. Но это касается только лишь настоящей классической аджики, которая делается на основе красного острого перца, чеснока и соли, – это – базовые компоненты, которые тщательно перетираются с добавлением кориандра и различных специй в однородную массу.

Красный жгучий перец – главная составляющая аджики, он придает этой приправе темно-красный цвет. Многие, кстати, ошибаются, когда думают, что красный цвет приправе придают помидоры. Ценители традиций настаивают: в аджике не может быть помидоров! В классическом рецепте аджики стручки перца сначала подвяливаются на солнце, а затем тщательно перетираются с помощью двух плоских камней – большого и поменьше. Вместе с перцем растираются чеснок и пряности, которые в процессе перетирания выделяют эфирные масла, придающие аджике неповторимый аромат.

Сейчас же, поскольку прогресс ушел далеко, вместо камней пользуются блендером или мясорубкой. Тем более что рецептов аджики – огромное количество. Можно воспользоваться уже проверенными, а можно придумать что-то и самим. Все зависит от вкусовых предпочтений и любви к острой пище.

Рецепты аджики с перцем

Аджика классическая

1 кг красного стручкового острого перца, 0,5 кг чеснока, 3/4 стакана соли помол №0 и 0,5 стакана смеси: кориандр, хмели -сунели, семена укропа.

У стручков отрезаем плодоножки, вытряхиваем семена – и перемалываем в блендере (если будете пользоваться мясорубкой, пропустите раза три). Также поступаем с чесноком, кориандр и семена укропа тоже желательно измельчить – и все тщательно перемешиваем. В конце добавляем соль – в идеале мы должны получить однородную пастообразную массу. Можно добавить измельченные свежие травы – кинзу и укроп, но в этом случае цвет аджики будет не таким ярким и красивым.

Аджика классическая нежная