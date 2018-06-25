Пн, 25.06.2018
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  • Смелая: бывшая невеста Танеля Падара приняла вызов

Смелая: бывшая невеста Танеля Падара приняла вызов

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ФОТО: Erakogu

Кристель Мардисоо приняла нелегкий вызов - под руководством тренера Марека Кальмуса за три месяца прийти в форму для бикини.

Тренер Марек Кальмус опубликовал фото в Instagram, которое подписал: «В проекте «В форму для бикини за три месяца» начала свое участие Кристель Мардисоо. Как обычно, тренируясь со мной, цели не могут быть недостигнуты. Мы работаем, время от времени будем рассказывать, чего добились. Посмотрим, что получится у нас с Кристель к октябрю".

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