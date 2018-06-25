Так вот зачем нужна свадебная подвязка! Вы не поверите...

Когда женщина выходит замуж, в приготовлениях есть моменты, которые она не может упустить. Подбирается платье, фата, кольцо, туфли, а также свадебная подвязка. Многие невесты одевают ее, не зная, зачем она, пишет Лифтер со ссылкой на Yo Amo Los Zapatos.
Подвязка выполняет на свадьбе ту же роль, что и свадебный букет. То есть должна принести счастье! Только букет ловят незамужние женщины, а подвязку - неженатые мужчины.
После того как заканчивается официальная часть, начинается праздничная вечеринка. Почти в самом ее конце невеста запускает, не глядя, букет, и тогда наступает самый сексуальный момент события.
Невеста ставит ножку с подвязкой на стул, а жених приподнимает подол свадебного платья. В присутствии всех гостей он начинает стягивать подвязку - руками или даже ртом, и когда она оказывается у него в руках, бросает ее своим неженатым друзьям.
Кто из них поймает этот деликатный предмет, тот женится следующий. В некоторых странах подвязка не только обещает скорый брак, но и успех в делах. По традиции, счастливчик ордена подвязки должен станцевать с дамой, поймавшей букет.
Вторая подвязка крепится на пол-ладони выше первой, и остается паре на память.
Считается, что эта традиция возникла в четырнадцатом веке, когда подвязки были необходимым атрибутом наряда женщины, и поддерживали ее панталоны или чулки. Тогда они выглядели как полоски шелка или ленты, и считались интимной частью туалета.
Подвязку разрешали снять первому, добежавшему от церкви до дома невесты, гостю. На севере Англии особо удачливый гость, завладев подвязкой невесты, носил ее с гордостью на шляпе, прежде чем дарил какой-нибудь девушке на счастье.
Нарядными они стали во времена маркизы де Помпадур, которая придумала украсить эту деталь туалета кружевом, бантами и драгоценными камнями. Далее подвязку усовершенствовал дантист Мартин ван Батчелл, вставив в нее специальные пружинки из медной проволоки.
Раньше свадебная подвязка могла быть только белой. Теперь же она может быть любого подходящего цвета.