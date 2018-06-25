Так вот зачем нужна свадебная подвязка! Вы не поверите...

Подвязка выполняет на свадьбе ту же роль, что и свадебный букет. То есть должна принести счастье! Только букет ловят незамужние женщины, а подвязку - неженатые мужчины.

После того как заканчивается официальная часть, начинается праздничная вечеринка. Почти в самом ее конце невеста запускает, не глядя, букет, и тогда наступает самый сексуальный момент события.

подвязка ФОТО: Vida Press

Невеста ставит ножку с подвязкой на стул, а жених приподнимает подол свадебного платья. В присутствии всех гостей он начинает стягивать подвязку - руками или даже ртом, и когда она оказывается у него в руках, бросает ее своим неженатым друзьям.

Кто из них поймает этот деликатный предмет, тот женится следующий. В некоторых странах подвязка не только обещает скорый брак, но и успех в делах. По традиции, счастливчик ордена подвязки должен станцевать с дамой, поймавшей букет.

Вторая подвязка крепится на пол-ладони выше первой, и остается паре на память.

Считается, что эта традиция возникла в четырнадцатом веке, когда подвязки были необходимым атрибутом наряда женщины, и поддерживали ее панталоны или чулки. Тогда они выглядели как полоски шелка или ленты, и считались интимной частью туалета.

Подвязку разрешали снять первому, добежавшему от церкви до дома невесты, гостю. На севере Англии особо удачливый гость, завладев подвязкой невесты, носил ее с гордостью на шляпе, прежде чем дарил какой-нибудь девушке на счастье.

подвязка ФОТО: Vida Press

Нарядными они стали во времена маркизы де Помпадур, которая придумала украсить эту деталь туалета кружевом, бантами и драгоценными камнями. Далее подвязку усовершенствовал дантист Мартин ван Батчелл, вставив в нее специальные пружинки из медной проволоки.