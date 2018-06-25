Репутация мужика дороже. Парню понравилось пользоваться шампунями девушки, и оказалось, это секрет многих

Однако оказалось, Лиам не первый и очень многие мужчины желают пахнуть ванилью, цветами и тропическими фруктами. Просто они это тщательно скрывают.

Молодой житель Шотландии Лиам Фланниган остался ночевать у своей девушки, а на утро в её ванной комнате открыл для себя волшебный мир женских гигиенических и косметических средств. Обычное дело, но парень решил воспользоваться шампунями подруги и рассказать о результатах опыта в твиттере.

You’ve done well if she looks at you the same way she looks at pizza pic.twitter.com/KGspPRxCMR — Flanny™ (@LiamFlannigan1) 19 June 2018

Судя по хвалебной рецензии Лиама на женские гигиенические средства, его девушке есть о чём беспокоиться:

«Чертовски круто принимать душ у своей девушки. Сначала я использую такие вещи, как скраб для лица с активированным углём и молочко для тела с ароматом граната и манго, а когда выхожу из душа пахнущий как магазин свежих фруктов в жаркий летний день, то чувствую себя обновлённой женщиной».

Традиционным женским средствам по уходу за телом Лиам поставил 13 баллов из 10. Парень посоветовал подписчикам-мужчинам присоединяться и устраивать периодические набеги на шампуни девушек.

За два дня признание Лиама собрало 421 тысячу лайков. Оказалось, что и без его совета парни не прочь использовать пахнущие фруктами и цветами средства для душа.

«Это сто процентов про меня!»

«Мой парень нашёл товары из Lush и теперь не может без них жить».

«Да, идеально, когда я ложусь в кровать и чувствую на себе запах женского шампуня».

Обсуждение дошло до того, что мужчины наперебой стали делиться любимыми ароматами, а внушительное количество пользователей предпочитало совсем не классические шампуни с пометкой «For man».

«Мой папа был очень чистым, когда использовал мой гель для душа «Снежная фея»».

«Выбираю аромат тропической свежести для женщин».

«Сочетаю запах граната и чайного дерева».

«Всегда пахну зефиром и вишней, и это великолепно!»

В итоге достойные последователи Лиама призвали мужчин наконец признать, что женские средства по уходу за телом — чудо эволюции. Тем более что на упаковках не указано, для какого пола предназначается содержимое тюбика или флакона.

«Думаю, мы могли бы перестать защищать нашу мужественность и делать вид, что мы не хотим все эти вещи. Мы могли бы даже самостоятельно их покупать».

«Парень, мне 45 лет, у меня трое детей, и я покупаю штуки, пахнущие персиками. Есть похожие товары для ухода за бородой, и я потрясён, что кто-то ещё может притворяться, что не использует их».

Но оказалось, что у женщин, то и дело лишающихся своих шампуней и гелей, иное мнение.

«Сегодня у мужчин больше туалетных принадлежностей, чем у женщин! Хватит притворяться!»

Мужчинам, которые тщательно следят за своей внешностью, стоит поучиться у футболистов. Когда британец попросил свою девушку пересказать ему футбольный матч, он узнал о спортсменах много нового. Например о том, что главным нарушением матча ЧМ между Англией и Тунисом была «травма причёски».