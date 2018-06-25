Пн, 25.06.2018
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  • Как выглядит угроза «я тебе все волосы повыдёргиваю» в действии. Эпичная драка в американском супермаркете

Как выглядит угроза «я тебе все волосы повыдёргиваю» в действии. Эпичная драка в американском супермаркете

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ФОТО: Vida Press

В американском супермаркете Walmart произошла шумная потасовка между несколькими девушками. Довольно быстро дело обернулось дракой, и расцепить схватившихся покупательниц не мог даже здоровенный охранник. А потом бедолаге пришлось собирать по всему полу «фрагменты» дерущихся, пишет Medialeaks.

В Огайо в супермаркете Walmart четверо девушек что-то не поделили и вступили в яростную схватку. Видео драки опубликовало издание New York Post. Что именно стало причиной скандала, не известно, но судя по тому, с какой злобой орудовали кулаками и ногтями соперницы, подраться было за что.

В описании к видео говорится, что драка началась, едва только девушки переступили порог магазина. Разнять потасовку попытался охранник, но тщетно. Одна из девушек накрепко вцепилась в волосы оппонентке и стала их в прямом смысле выдирать.

Космы полетели в разные стороны и усыпали весь пол магазина. Выглядит довольно жутко, и остаётся только жалеть персонал, которому потом пришлось всё это собирать.

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