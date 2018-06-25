Как выглядит угроза «я тебе все волосы повыдёргиваю» в действии. Эпичная драка в американском супермаркете

В Огайо в супермаркете Walmart четверо девушек что-то не поделили и вступили в яростную схватку. Видео драки опубликовало издание New York Post. Что именно стало причиной скандала, не известно, но судя по тому, с какой злобой орудовали кулаками и ногтями соперницы, подраться было за что.

В описании к видео говорится, что драка началась, едва только девушки переступили порог магазина. Разнять потасовку попытался охранник, но тщетно. Одна из девушек накрепко вцепилась в волосы оппонентке и стала их в прямом смысле выдирать.